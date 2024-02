A kedd esti bajnokina az alapszakasz elsősége szempontjából volt igazán nagy tétje, vagyis, melyik együttes választhat majd először ellenfelet magának a rájátszásban. Jól kezdett a Volán, a harmadik perc elején Mihály kissé szerencsésen, de előnyhöz juttatta a Fehérvárt. Viszonylag kiegyenlített volt a találkozó, mindkét oldalon akadtak helyzetek. A második harmad elején aztán gyorsan egyenlített a KAC, de pár perccel később Magosi közelről újra visszavette a vezetést. Mint utólag kiderült, sajnos ekkor vezetett utoljára a mérkőzésen a Hydro Fehérvár AV19. Még ebben a játékrészben Mursak kétszer is beköszönt, másodjára emberelőnyben, így a záró etapnak hazai vezetéssel vágtak neki a felek. A 45. percben Petersen kettőre növelte a két csapat közötti differenciát, ám innen még lehetett volna visszaút, de a Volán büntetőből és emberelőnyből sem tudott zárkózni. A végén Gomboc belőtte az ötödik klagenfurti gólt, így a rangadót a KAC nyerte. A Fehérvár ezzel az első helyről valószínűleg lecsúszott, de szomorkodásra nincs ok, hiszen a kék-fehérek három pontos előnnyel állnak a második helyen.

– Azt hiszem jól kezdtünk, jól mentek a lábak, kétszer is meg tudtuk szerezni a vezetést. Sajnos két nagyon fontos gólt szereztek emberelőnyből, a harmadik és a negyedik találatuk is fórban született. Mi nem tudtunk betalálni előnyben, valamint a büntetőt is kihagytuk, a két csapat közötti legnagyobb különbség ma a speciális játékok terén volt. Öt az ötben egy ideig jól játszottunk, jó néhány helyzetet alakítottunk ki, ezeket nem mindig lőttük be. De elsősorban az emberelőnyös gólszerzés nem ment ma, hat a négy ellen sem ment a végén ez egy ilyen este volt. A következő négy mérkőzésen mindent megteszünk azért, hogy további győzelmeket szerezzünk – értékelt Kiss Dávid a találkozó után.