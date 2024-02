A mieink a spanyol, a litván és a japán együttessel találkoznak majd a Tüskecsarnokban, az első helyezett jut tovább a következő körbe, a másik három együttesnek véget is érnek az olimpiai selejtezők. A keretben ezúttal is jó néhány fehérvári kapott helyet, Falus Ádám, Stipsicz Bence, Kiss Roland, Hári János, Mihály Ákos, Németh Kristóf, valamint Terbócs István. Don MacAdam szövetségi kapitány munkáját ezúttal a Volán vezetőedzője, Kiss Dávid, valamint Szilassy Zoltán segíti majd.

– Szerencsés helyzetben vagyunk. Legutóbb voltak hiányzók, akik különböző okok miatt nem tudták elfogadni a meghívót, a klubjukban maradtak, most viszont az olimpiai kvalifikációs tornáról van szó, egyben az utolsó edzőtáborról és felkészülési lehetőségről a világbajnokság előtt. Nagyszerű hír, hogy majdnem mindenki velünk van. Fontos a klubcsapat, de a legfontosabb csapatnak a nemzeti együttesnek kell lenni, minden magyar játékos számára. Pozitív dolognak tartom, hogy fiatal játékosok is megtalálják a helyüket és kiharcolják a kerettagságot a felnőttválogatottban, így például az idén az U20-as vb-n is szerepelt Nemes Márton, valamint Hadobás Zétény, Ortenszky Tamás vagy a még szintén mindig fiatal Horváth Milán. A japán válogatott már Budapesten készül, így ők egy kicsit jobb helyzetből várhatják a tornát. A mi játékosaink viszont meccsben vannak, ha csak épp a fehérváriakra gondolok, jó kezekben is vannak. Ebben a három napban arra kell figyelnünk, amire legutóbb is: a válogatott struktúrájába, szisztémájába kell átültetni a játékosokat, a saját rendszerünket kell tovább építeni. Szerintem a kiindulási alap megfelelő, jó helyzetben vagyunk. Mindannyian az olimpiai kvalifikációért küzdenek, ebben a sorozatban szeretnének minél tovább jutni, ilyen értelemben mindegyik csapat számára nagy és izgalmas kihívás ez a torna. Mindannyian a saját nemzetüket képviselik. Semmi másra nem számítok, mint nehéz ellenfelekre és nehéz mérkőzésekre – nyilatkozta Don MacAdam a szövetség honlapjának a budapesti olimpiai selejtező kapcsán.



A torna programja:

Február 8., 15.00 Litvánia-Japán

Február 8., 18.30 Magyarország-Spanyolország

Február 9., 16.30 Spanyolország-Japán

Február 9., 20.00 Magyarország-Litvánia

Február 10., 16.30 Litvánia-Spanyolország

Február 10., 20.00 Japán-Magyarország