Ha a Volán jelenlegi keretét nézzük, a magyar játékosok többsége a magyar válogatottban is húzóemberek, de ez szinte mindig is így volt, hiszen a kék-fehérek Európában is magasan jegyzett ligában, az ICEHL-ben indulnak, ahol jelenleg a magyar mag jó teljesítményének is köszönhetően jelenleg a második helyen állnak. Az elmúlt 5-6 évben sikerült hazacsábítani Hári Jánost és Bartalis Istvánt is. A sor pedig lehet, hogy hamarosan tovább folytatódik.

A magyar válogatottal a budapesti olimpiai selejtezőn készülő Sebők Balázs adott egy sokatmondó interjút a jégkorongblognak. A korábban Finnországban, majd jelenleg a német bajnokságban játszó 15 éve légiósként élő játékosnak nyáron lejár a szerződése a klubjával...

– Őszintén szólva folyamatosan gyötör a honvágy, de a sors furcsa fintora, hogy közben meg a külföldi létet is rettentően élvezem. Elvégre ha nem szeretném, nem maradtam volna tovább… De soha ne mondd, hogy soha, bármi megtörténhet, nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a jövő. Hári Janival és Erdély Csanival beszéljük már egy ideje, mennyire jó lenne együtt Székesfehérváron jégkorongozni. Egészen különlegesen festene egy fehérvári fejezet a pályafutásomban. Summa-summarum, valószínűleg erre sor kerülhet a jövőben – hogy pontosan mikor, még nem tudom, de remélhetőleg egyszer biztosan ott leszünk az előbb említett formációban – nyilatkozta Sebők Balázs a jégkorongblognak.