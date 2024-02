A magyar teniszező két sikerrel vett selejtezős mérkőzés után kedden már a főtábla első körében játszhatott a világranglistán 150. helyen jegyzett Storm Hunter ellen.

Az összecsapás jól is kezdődött, két pontot is megnyert egymás után saját adogatásnál Stollár, viszont hamar visszajött egyenlőre az ausztrál, aki a második bréklabdáját ki is használta, majd negyvenre hozta az adogatását is. Ezután a magyar lány noha egy bréklabdát hárított, a másodikat már nem tudta, az eredményjelzőn pedig 0:3-ra módosult az állás Hunter javára. Ekkor Stollár a hálóhoz sétált, kezet nyújtott ellenfelének, és feladta a mérkőzést.

Mint az Stollár Fanny 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijából kiderült, nem indult jól a napja.

– Sikerült felkvaliznom a főtáblára, majd elkaptam egy vírust, de így is nyertünk párosban – kezdte gondolatait a történetben Stollár. – Ma reggel aztán olyan nyaki- és hátgörcseim voltak, hogy nem tudtam normálisan mozgatni a fejem és a testem. Az orvosokkal és a fiziósokkal mindent megtettünk, hogy ma pályára léphessek, ez sikerült is, de nem tudtam végig a pályán maradni. Sajnos ez így alakult – folytatta gondolatait a Kiskút TK teniszezője.

Stollár Fanny párosban már nyert az első fordulóban, a másodikban csütörtökön játszana, amiről azt írta Instagramján, mindent megtesz annak érdekében, hogy pályára léphessen.