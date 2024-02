Tordas – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–0 (1–0)

Tordas, 50 néző

Vezette: Béd Ákos.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Kovács Á.), Balogh B. (Jancsó) - Horváth B. (Csizmarik), Dely D., Szilágyi, Hernádi - Cservenka (Somogyi D.), Ilyés (Győri). Vezetőedző: Horváth Sándor

Kk Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs (Németh B.), Rózsahegyi, Rakonczai - Török (Balogh I.), Tonka, Németh L., Villám - Kovács K. (Kovács B.), Morár (Gertner). Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Cservenka (42.), Tolnai P. (81.), Jancsó (85.)

Kiállítva: Rózsahegyi (56.).

Jók: Tolnai, Hernádi, ill. Németh L.

A kezdetben a vendégek térfelén zajlott a játék, különösebb átütő erő nélkül. Az első formás támadás viszont gólt is eredményezett, Hernádi Ádám ment el a jobb oldalon, nagyszerűen talált Cservenka Gergő elé, aki a hálóba lőtt, 1-0. Az 56. percben Cseresznyés Alex a kapujából indította Horváth Benettet, aki ziccerben lépett ki, Rózsahegyi Gábor azonban buktatta, Béd Ákos játékvezető habozás nélkül, jogosan kiállította. A tíz emberrel játszó vendégcsapat a védekezésre koncentrált, de előbb a 81. percben Tolnai Péter egy szöglet után, majd a 85. percben Jancsó Buda pedig akcióból talált be, 3-0.

Tudósított: Farkas Zsolt



Ercsi Kinizsi – Enying 3–0 (3–0)

Martonvásár, 50 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K., Mónus, Juhász Bence, György - Lak (Baranyai), Rebők (Hodula M.), Rácz K., Petrás - Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Enying: Farkas Z. – Mohai, Labossa, Lakatos (Kassai J.), Paluska K. - Csepregi, Schütz (Kollár), Halász (Kelemen), Molnár L. - Kéri, Szalai K. (Varga P.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: György (4., 33.), Juhász Bence (35.)

Jók: Andrejev, Juhász, Petrás, ill. Csepregi, Kassai J.

A 4. percben Buzás Gergő labdájával György Kristóf kilépett és laposan

a hálóba lőtt, 1-0. A 33. percben Orza Ionut beadását György pörgette a rövid sarokba, 2-0. A 35. percben Orza keresztlabdáját Juhász Bence helyezte az

enyingi kapuba, 3-0. A második félidőben a játék képében nem várt fordulatot hozott, a „leeresztő” Kinizsi kapusának köszönhette, hogy az Enying nem fordította meg az eredményt.

Tudósított: Flórián Gábor

Mány-Bicske II. – Bodajk SE 5–4 (1–2)

Mány, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Nagy Martin, Juhász Bálint, Bukovecz (Nagy Á.), Nemes - Vass (Vicz), Junior Joaz, Peinlich, Nyúl (Csata) - Rimele, Punk (Kovács L.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Bodajk: Nagy Márk – Potornai, Fejes (Moór), Kurcz (Varga R.), Imrefi - Kajdi, Farkas Cs., Lázár (Bognár M.), Csapcsár - Farkas K., Bőhm. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Peinlich (70., 93.), Junior Joaz (27.), Nagy Á. (47.), Nagy Martin. (81.), ill. Imrefi (28., 36.), Varga R. (83.), Farkas Cs. (90.)

Kiállítva: Rimele (84.), ill. Potornai (84.).

Jók: Junior Joaz, Peinlich, Nagy Martin, Juhász Bálint, illetve Nagy Márk, Kajdi, Imrefi.

A hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, de a jól tömörülő bodajki védelem állta a sarat. Az utolsó passzok rendre nem sikerültek a mányi oldalon, a vendégek olykor ugyan áttévedtek térfelükre, de támadásaik erőtlennek bizonyultak. A vendégek kapusa azonban már az első félidőben több bravúrt bemutatott. A 27. percben Junior Joaz, magabiztosan lőtt büntetőből a hálóba, 1-0. A középkezdés után, azonnal egyenlített a Bodajk, a jobbszélről, Kajdi Roland, ügyesen ívelt Imrefi Balázs fejére, aki az ötösön belülről nem hibázott, 1-1. A 36. percben ismét Imrefi talált a hazai kapuba, és bár mindenki ordító lest látott, 1-2. A 47. percben egy jobboldali támadás után Nagy Ákos fejelt a kapuba, 2-2.

A 70. percben egy levágódó labdát Peinlich Szilárd váltott gólra, 3-2. A 81. percben, egy tűzijáték után, Nagy Martin bombázott laposan a bal sarokba, 4-2.

A 83. percben Varga Róbert visszahozta a bodajki reményeket, 4-3. A gól után, a labdáért kakaskodás kezdődött, Wittner József játékvezető jogosan kiállította Rimele Dávidot illetve Potornai Mátét. A 90. percben a jobbról betörő Kajdit elkaszálták a védők, a büntetőt Farkas Csongor értékesítette, 4-4.

Mindent egy lapra feltettek a mányiak, a 93. percben egy szögletet követő nagy kavarodásban a levágódó labdát Peinlich a lábak alatt lőtte a hálóba, 5-4.

Nagyon sportszerű, gólgazdag, de sok technikai hibával tarkított meccsen, a rutintalanabb, de becsületesen küzdő vendégek elcsenhették volna az egyik pontot, de a Mány-Bicske II. azért rászolgált a győzelemre.

Tudósított: Varga Mihály



Tóvill-Kápolnásnyék – Sárbogárd 1–2 (1–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Varga D.), Őz, Szajkó, Varga József - Lipóth (Kun), Pigler, Gáspár (Tóth M.), Kiss Á. (Rózsa) – Zsigmond L., Czottner Á. Vezetőedző: Hötzl Richárd

Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Horváth A., Mayer, Szalai Á. - Horváth Á., Farkas G., Bencze, Kisari (Bruzsa) - Vagyóczki, Joó. Vezetőedző: Pajor László

Gól: Zsigmond L. (41.), ill. Mayer (35., 57.).

Jók: Palásthy, Zsigmond L., ill. Tölgyesi, Mayer

Meglehetősen kapkodó játék folyt az első félidőben mindkét oldalon. Az első gólnak a vendégek örülhettek a 35. percben, Mayer Dàvid értékesítette ziccerét 0-1. Majd a 41. percben Zsigmond Levente emelt Nyári Bence feje felett a hálóba 1-1. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első befejeződött, küzdelmes, hajtós mérkőzés volt, azonban folyamatos játék nem nagyon alakul ki. A győzelmet jelentő találatot a jó teljesítményt nyújtó Mayer Dávid szerezte, először védeni tudott Palásthy Dávid, azonban a kipattanó már utat talált a kapujába, 1-2.

Tudósított: Sziládi István

Martonvásár – Móri SE 0–2 (0–2)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Gábor D. (Pully R.), Süle, Füzér (Tar L.) - Oláh, Gerebenics (Molnár G.), Gábor Á., Keresztesi (Neuvert) - Horváth L. (Kóka), Fügedi. Vezetőedző: Nagy Tibor

Mór: Janky – Végvári Á., Loi (Szekeres), Radács (Mészáros B.), Bezerédi - Tetzl, Kocsis D., Tar B., Varga B., Sötét, Lehota (Hajdu). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Varga B. (16.), Bezerédi (25.)

Jók: Gerebenics, Horváth L., ill. Bezerédi, Varga B., Lehota

A 9. percben még Gábor Ákos javította bravúros mentéssel Fügedi Ákos hibáját, ám a 16. percben már semmi sem mentette meg a hazaiakat a kapott góltól. Martoni labdavesztés a középpályán, Bezerédi Ádám passzolt Varga Balázshoz, ő pedig jó 21 méterről a jobb felső sarokba postázta a labdát, 0-1. A 25. percben Gábor Ákos és Farkas Csaba kommunikációja fulladt totális csődbe, miután a védő a kifutó kapuson átfejelte a labdát, a lesben álló Bezerédi Ádám pedig az üres kaput nem hibázta el, 0-2.

Tudósított: Szupkai Gábor

Lajoskomárom – Ikarus-Maroshegy 0–0

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Csörgei (Németh Á.), Willerding Zs. (Dudar E.) - Gergye, Kövecses, Kővári B., Dudar K. - Szontagh, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt - Schmuck A., Szamarasz, Fi (Fülöp, Schmuck B.), Drexler - Gimes, Csuti (Mayer). Vezetőedző: Szarka Martin

Jók: Kovács K., Kővári B., ill. Kókány, Kovács Z.

Támadólag lépett fel a hazai csapat, a 3. percben a kilépő Willerding Zsolt elől,

az utolsó pillanatban tudott menteni Kókány Péter. A 18. percben Juhász Márton 7 méterről lőtt kapásból nagy erővel lőtt alig kapu fölé, majd Szontagh Levente szabadrúgását ismét Juhász M. hibázta el, ezúttal fejjel. A 46. percben Csuti Márton 20 méteres szabadrúgásból veszélyeztetett. Kiegyenlítetteb lett a játék, a Maroshegy bátrabban játszott, a 63. percben azonban, Gergye Krisztián 22 méteres lövését kellett Kovács Zoltánnak bravúrral hárítania.

Tudósított: Mosberger Mátyás

MÁV Előre FC Főnix – Csór Truck-Trailer 3–0 (1–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Bolla Barnabás, Kónya, Csiba (Nyikos) - Adorján (Rubos Bence), Kertész (Tóth B.), Király (Korponai), Réti (Rubos Barnabás) – Zólyomi, Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Csór Truck-Trailer: Lukács – Orosz, Báles A. (Báles Zs.), Kásler Bence (Takács Z.), Tolnai M. (Makai) - Finta (Kásler Barnabás), Bogdány, Harangozó, Báles I. - Victor (Pécsi), Zs. Nagy. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Csiba (3.), Lukács (55., öngól), Kónya (89.)

Jók: Zólyomi, Réti, Nyikos, ill. Lukács

A Sóstói stadion műfüves pályáján megrendezett találkozó első tíz percében már látszott, hogy nem akarta sokáig húzni az időt a Főnix FC, amely nagy nyomást helyezett ellenfele kapujára, de Lukács Levente óriási védéseket mutatott be. A 3. percben azonban Csiba Zoltán 16 méterről nagy erővel küldte a labdát a kapuba, 1-0. A 10. perc végén akár négy is lehetett volna a különbség de az ordító helyzetek kimaradtak. Többet birtokolta a hazai csapat a labdát, ám a támadásvezetésekbe rengeteg technikai hiba csúszott. A második félidőben sem változott a helyzet Adorján Gergő növelhette volna az előnyt, ziccere viszont kimarad. Az 55. percben egy szögletrúgást követően Adorján fejese Lukácsról csorgott a kapuba, öngól, 2-0. Hazai mezőnyfölény jellemezte ezt a játékrészt is, a Csórnak csak momentumai voltak, igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. A 89. percben aztán lezárta a meccset a Főnix FC, 2 méterről Kónya Krisztián talált a kapuba, 3-0. Megérdemelt hazai siker született.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista állása:

1. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 14-14 gól

2. Bezerédi Ádám (Móri SE), György Kristóf (Ercsi Kinizsi), Horváth Benett (Tordas), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), Pápai Kristóf (MÁV Előre FC Főnix) 11-11 gól

3. Klémán Máté (Sárosd), Varga Balázs (Móri SE) 10-10 gól