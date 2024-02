Nem tekint vissza veretes közös történelemre a Kisvárda Master Good FC és a Fehérvár FC együttese. Eddig 16 alkalommal csaptak össze az élvonalban, a Vidi 10-szer nyert, háromszor osztoztak a pontokon a csapatok, három meccsen pedig a Kisvárda ünnepelhetett diadalt.

A 2023/2024-es idényben októberben Székesfehérváron csaptak össze, akkor a Fehérvár FC 3-1-re nyert. Nikola Szerafimov, Kenan Kodro és Deybi Flores találtak be akkor. Közülük ketten már nincsenek a Vidi keretében, Kodro és Flores eligazoltak a télen.

A kedden szerződtetett szlovén csatár, Nejc Gradisar biztosan nem szerepelhet még, azonban Nicolás Stefanelli már bemutatkozhat az NB I-ben.

- A héten két mérkőzést is játszunk, így a Zalaegerszeg elleni bajnoki után nagy hangsúly volt a regeneráción, illetve természetesen kielemeztük azt a meccset, de a fókusz a napokban már a Kisvárda elleni találkozón volt - fogalmazott Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Bár a ZTE és a Kisvárda is a tabella alsó részén helyezkedik el, nem számítok hasonló jellegű meccsre. Fontos mérkőzés következik számunkra, vissza kell térnünk az előző meccs után, és bár Zalaegerszegen is voltak jó momentumaink, ezekből többre van szükség Kisvárdán, hiszen egy olyan ellenfelünk lesz, amelynek sok remek játékosa van, így egyértelműen jobb teljesítményre lesz szükségünk. Az új játékosok viszonylag későn érkeztek, különböző felkészüléssel a hátuk mögött, így más-más állapotban vannak és jelenleg még nincs minden papírmunka készen, így ebben a pillanatban még nem tudom, közülük ki lép majd pályára és ott mennyi lehetőséget kap majd.