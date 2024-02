A ZTE már a találkozó elején vezetést szerzett Antonio Mance révén, majd a korábban a Puskás Akadémiát erősítő horvát csatár a szünet előtt is betalált. Fordulás után hatékonyabb volt a fehérváriak játéka, Csongvai Áron szabadrúgásból szépített, azonban a hajrában újabb elkerülhető gólt kapott a Vidi.

Bartosz Grzelak sok fiatalt szerepeltetett

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

- Nagy motivációval érkeztünk a mérkőzésre, nem is kezdtünk rosszul, de sajnos már a 9. percben kaptunk egy könnyű gólt egy szögletet követően. Ez nem fér bele idegenben, amikor egy olyan csapat ellen játszol, aki a tabella hátsó részében van és minden pontra szüksége van - fogalmazott a találkozót követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Egyébként egész jól játszottunk az első félidőben, az hiányzott, hogy az ellenfél védelme mögé kerüljünk és veszélyesebbek legyünk a tizenhatoson belül. A pálya utolsó harmadában hiányzott az energia a játékunkból. A játékrész végén rosszkor kaptunk gólt, a félidőben az öltözőben elmondtam, hogy jobban kell nyomnunk. Ez volt, amikor sikerült, veszélyesebbek voltunk, 2-1 után arra készültünk, hogy megindítjuk az utolsó nagy rohamokat az egyenlítésért, viszont utána kaptunk még egy elkerülhető gólt. Ki kell elemeznünk a kapott gólokat, amelyek most kivégeztek minket, de biztos vagyok benne, hogy erősebben fogunk visszatérni.

Schön Szabolcs aktív volt, de neki sem sikerült a támadásokat érdemben segítenie

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

Újságírói kérdésre a Vidi trénere szót ejtett a ZTE-t diadalra vezető Antonio Mancéról és fehérvári támadókról is.

- Antonio Mance minőségi játékos, remek sebességgel, veszélyes lövésekkel játszik. Olyan játékos, akinek egy métert sem adhatsz anélkül, hogy ezt ne büntetné meg. Meglep, hogy ebben a ligában futballozik még mindig. Nem szeretném őt összehasonlítani a mi támadóinkkal. Tehetséges, fiatal csatárok voltak pályán a mi oldalunkon, Tóth Tamás Vid például nagyon szép jövő előtt áll. Kastrati, aki mellette játszott, inkább szélső, mint befejező csatár. Kétségtelen, hogy a két gólt szerző Mance volt a mérkőzés hőse.

Többen is hiányoztak sérülés miatt a Vidiből, ráadásul Szabó Levente és Gergényi Bence is lebetegedett a találkozó előtt, s nem érkezett meg Nicolás Stefanelli játékengedélye sem. A sok hiányzó ellenére sem gondolt hadrendbeli változtatásra a fehérvári vezetőedző.

- Tiszteletben kell tartanunk a stílusunkat, amit megszoktak a játékosok. A játékosok közötti kapcsolatok nagyban befolyásolják azt, hogy milyen formációban lépünk pályára. A most lehetőséget kapó labdarúgók számára is jó alkalom nyílt arra, hogy ebben a játékrendszerben játszanak. Nem gondolkodtam a meccs előtt a szerkezetváltásban - mondta Bartosz Grzelak.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

- Nyertünk, aminek nagyon örül mindenki, helyenként jól is játszottunk, a mi helyzetünkben ezek voltak a legfontosabbak. Felszabadult még nem lehetek, még van vissza 15 forduló, de természetesen az első mérkőzés mindig nagyon fontos, ez adhat egy lendületet a csapatnak. Örülök annak is, hogy láttunk olyan dolgokat a pályán, ami a közönségnek is tetszett, ez is nagyon fontos része a futballnak - értékelt a találkozót követően a ZTE FC vezetőedzője, Márton Gábor.