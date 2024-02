Alig telt el egy perc, s máris emberhátrányba került a FEHA. Keceli-Mészáros akasztott botjával. A fehérvári harmadban állomásozott a DVTK, Balentin Razumnyak erős löketét Melnyicsuknak kellett magához ölelnie. Ennél többre nem futotta a vendégek részéről a fórban, azonban már teljes létszámnál Kuleshov zseniális, lábai között áthúzós csellóval került a ketrec elé, ott azonban blokkolták. Az ötösik percben a hazaiak is helyzetig játszották támadásukat, Keceli-Mészáros csúsztatta el a pakkot a miskolci kapu előtt. Valamivel frissebben, mozogtak a DVTK játékosai, gyorsan és pontosan járatták a pakkot, így húzhatta a korongot kapura a kékvonalról Shkrabov, a jobb kapuvas csilingelt a fehérorosz csatár lövése után. De gólt a FEHA19 szerzett! A 11. percben jól mozogtak fel a védők is, Csollák Márkó az előtte nyílt területen lopta a távolságot, majd távolról emelte a pakkot a jobb felsőbe, 1-0. A találat után mindkét oldalról kiszórtak egy-egy játékost a zebramezesek, s a nagyobb területtel a Jegesmedvék éltek. A 13. percben Berdnikov egyenlített, majd kisvártatva Esteves a bal kapuvasat trafálta telibe, s amikor a vendégek kiegészültek, fordított a DVTK: Valentin Razumnyak szép csel után mattolta a fehérvári kapust, 1-2. Jól sáfárkodott a vendég a fórokkal, alig másfél perccel a harmad vége előtt Lővei Dávid helyezett Melnyicsuk ketrecébe, 1-3.

A középső játékrészben is a DVTK hokizott fölényben, Melnyicsuknak néhányszor nagyot kellett védenie. A kék-fehérek ugyan emberelőnyben is támadhattak, de az offenzívában nem volt átütő erő, Vosvrdát nem mozgatták meg különösebben. A mérkőzés derekán úgy tűnt, a DVTK Jegesmedvék eldöntötte a meccset. Keceli-Mészáros adta el a pakkot saját harmadában, Shkrabov lekészítette lövésre V. Razumnyaknak, aki a hálóba bombázott, 1-4. Aztán végre hatékony volt a hazai speciális játék, Bogesic tüzelt jobbról, a pakk átperdült Vosvrdán, Németh Zalán pedig közvetlen közelről kotorta a korongot a gólvonal mögé, 2-4. Magára talált a FEHA, Csollák és Racsinszkij lövése is lejött a miskolci kapus mamutjáról. A harmad vége előtt 10 másodperccel aztán Szirányi Bence emelt a keresztvas alá, szétzúzva a közelítésről szőtt fehérvári álmokat, 2-5.

A záró periódusban már csak egy csapat volt jégen, s a DVTK szebbnél szebb gólokkal mélyítette a két gárda közti szakadékot. Sorrenden Csíki, a triplázó orosz, Valentin Razumnyak, a duplázó Berdnyikov, Farkas Márton, a diósgyőriek kanadai pontgyárosa, Esteves és újra Csíki szerezték. A végén a két gólig jutó Németh Zalán kozmetikázott, de a vereség így is rendkívül csúfos.

JEGYZŐKÖNYV

FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 3-12 (1-3, 1-2, 1-7)

Ifj. Ocskay G. Jégcsarnok, 205 néző. V.: Máhr-Stupf, Timár (Sábián, Szabó D.)

FEHA 19: Melnyicsuk – Racsinszkij, Bogesic(1), Alapi, Németh Z. 2 (első ee), Farkas L. (2) – Falus, Vokla, Ulamec, Zezelj, Blasko – Kasinski (1), Dobos, Keceli-Mészros, Ambrus Cs. – Csollák 1, Bajkó, Fekete A., Antonijevic, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov

DVTK: Vosvrda – Szirányi 1 (5), Szathmáry (1), Lővei 1(ee) (1), Esteves 1 (1), Mattyasovszky 1(ee) (1) – Vojtkó, Bean, Bartos (1), V. Razumnyak 3(elsőt ee) (1), Berdnikov 2 – Verveda, Shkrabov (1), Páterka, Vesey, Kuleshov – Szalay, Csíki 2, Farkas M., E. Razumnyak(1). Edző: Steve Kasper

Kiállítások: 12 ill. 8 perc

Kapura lövések: 36-47