A Paks és a Zalaegerszeg elleni peches vereség után a Kisvárda otthonából magabiztos, 2-0-s győzelemmel elhozta a három pontot a Puskás Akadémia az NB I-ben. Az első hét erőltetett menete után Hornyák Zsolt legénysége kissé megpihenhetett, hiszen egy hetük volt felkészülni az MTK elleni, február 14-i összecsapásra.

– Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, én személy szerint is nagyon jól zártam ezt az időszakot, ez pedig megalapozta az elmúlt három meccset – nyilatkozta lapunknak Komáromi György, aki a Paks és a Kisvárda ellen is eredményes volt. – Szerencsére jól jött ki a lépés, gólokkal tudtam segíteni a csapatot, s bár az első kettő találkozót nem tudtuk megnyerni, de a kisvárdait igen, ahol az én találatom is kellett a győzelemhez, szóval nagyon boldog vagyok.

A felcsútiak támadója arról is beszélt lapunknak, hogy úgy érzi, a Paks és a Zalaegerszeg ellen sokkal jobban játszottak, mint Kisvárdán, azonban a szabolcsiak ellen javult a helyzetkihasználásuk, ami nagyban segítette a győzelmüket. – Még van hova fejlődni, hiszen voltak elég nagy helyzeteink, amiket kihagytunk, jobban kell koncentrálni ezeknél, ez a lényeg.

– Elsősorban a legutóbbi MTK elleni meccsből kell kiindulnunk, hiszen szokatlanul nagyarányú, 5-0-s győzelmet arattunk ellenük – tért rá a hétvégi bajnokira Komáromi. – Akkor nagyon jó volt a helyzetkihasználásunk, bízom benne, hogy legalább most is olyan jó lesz, mint akkor. Bizakodó vagyok, hiszen a kisvárdai mérkőzés nagy lökést adhat a csapatnak, és remélem folytatjuk a megkezdett menetelést.

A 22 esztendős futballista az MTK elleni mérkőzés mellett arról is beszélt, milyen céljai vannak az idény hátralevő részére csapatszinten és egyénileg.

– Mindenképp szeretnénk elérni a dobogós helyeket, minden évben ez a cél. Most is ott vagyunk lőtávon belül, úgyhogy megpróbáljuk beérni a Vidit. Nyilván ehhez meg kell nyernünk a meccseinket, nekik pedig hibázniuk kell, de elsősorban magunkkal kell foglalkozni, magunkat kell néznünk, az a lényeg, hogy mi behúzzuk az összecsapásokat. Bízom benne, hogy oda tudunk érni a dobogó harmadik fokára. Egyénileg pedig szeretném így folytatni, akár nyolc, tíz góllal és öt gólpasszal zárni a szezont. Nagyon boldog lennék, ha ez sikerülne.

Az MTK a Puskás Akadémiához hasonlóan két vereséggel és egy győzelemmel indította a tavaszt, jelenleg a hatodik helyen áll, azonban csak három ponttal marad el a negyedik felcsútiaktól. A két együttes idei első bajnokiján a Fejér vármegyeiek 5-0-s sikert arattak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Az elmúlt öt Pancho Arénában rendezett találkozóból kettőt a házigazda, hármat a vendég gárda nyert meg – legutóbb 2022 februárjában a fővárosiak örülhettek egy 2-1-es sikernek.