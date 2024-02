Jó formában érkezett meg a Körmendi Városi Sportcsarnokba Alejandro Zubillaga legénysége, miután legutóbbi hat bajnokiját megnyerte, míg ellenfele jól hangolt a rangadóra, hiszen négy vereség után idegenben verte a Zalaegerszeget. Emiatt kemény mérkőzés várt a székesfehérváriakra, akik szerették volna megőrizni, és tovább növelni veretlenségi sorozatukat.

Nagyszerűen kezdte a mérkőzést azonban a házigazda körmendi együttes, hiszen rögtön egy 5-0-s szakasszal indított, amire egy 4-0-s rohanás volt a válasz fehérvári oldalon. Ennek ellenére a Körmend nem engedett ki, 13-6-nál már héttel, 17-8-nál pedig már kilenccel ment. A magabiztos előnyből aztán négyet sikerült megőriznie a hazaiaknak az első negyed végére, amely 28-24-es eredménnyel zárult.

A második felvonásban aztán a körmendiek továbbra is tartani tudták a jó formát, nem engedtek ki annak ellenére sem, hogy az Alba többször is három pontra zárkózott. A legkisebb különbség 42-41-nél volt, majd az egyenlítésre 48-48-ig kellett várni, de erre is volt válasza a Körmendnek, amely egy 5-0-s szakasszal 55-50-re húzott el, viszont a félidő Chambers kettesével zárult, 55-52.

A harmadik negyedben kezdett éledezni az Alba Fehérvár, 62-61-ig még vezetni tudott az Egis Körmend, azonban ezután megindultak Vojvodáék, és hamar tízpontos előnyre tettek szert, 72-62. Talán kicsit bele is kényelmesedett ebbe az előnybe a vendég együttes, a házigazda pedig egy 12-3-as rohanással egyre csökkentette a különbséget, így 75-74-es székesfehérvári vezetésnél ismét nyílttá vált a találkozó. Ekkor jött ismét egy hármas az Albától, de a játékrészt Tolbert duplája zárta, 78-76 a Fehérvár javára.

A teljesen nyílttá váló utolsó felvonást az Alba kezdte jobban, 81-76-nál öttel is mentek a vendégek. 83-83-nál aztán Chambers hibázott, eladta a labdát, majd a Körmend szedett egy támadó lepattanót, Takács pedig dobott egy sikeres közelit, majd a dobás közbeni faultért járó büntetőt is értékesítette, 86-83. A hazaiak ezután ki sem engedték a kezükből az előnyt, amikor a Fehérvár fel is zárkózott két pontra, akkor arra mindig válaszoltak is. Az utolsó percnek 99-96-os körmendi vezetésnél vágtak neki a felek, Morgan kihagyott egy középtávolit, majd Dickey-vel szemben szabálytalanodtak. Ezután Chambers dobott egy kettest, a fault utáni büntetőt azonban kihagyta, Tolbert azonban nem tette meg ezt a szívességet, 23 másodperccel a vége előtt kettőt is bedobott, 101-98. Ekkor időt is kért Kocsis Tamás vezetőedző hazai oldalon, Djogo ezután bedobott két büntetőt, és lezárta a találkozót, a házigazda 103-98-ra diadalmaskodott.

Egyértelműen a hátán vitte a székesfehérváriakat Vojvoda Dávid, aki egymaga 29 pontot vállalt, mellette pedig Chambers 17, Roberts pedig 16-al járult hozzá a mérkőzéshez. Hazai oldalon Tolbert játszott ismét kiemelkedőt, 31 pontja – amivel a legeredményesebb lett a mezőnyben – mellett 9 lepattanót szedett és egy asszisztot is kiosztott.

Az Arconic-Alba Fehérvár hat mérkőzés után szenvedett ismét vereséget, legközelebb február 10-én, szombaton az NKA Pécset fogadja 17 órától.

Egis Körmend – Arconic-Alba Fehérvár 103-98 (28-24, 27-28, 21-26, 27-20)