A két Kiskút TK által rendezett tenisztorna után a február 24-25-i hétvégén a Bregyó Sportközpontban léptek pályára fiatalok és idősek. Az F1 és az F2 kategóriában is volt Fejér megyei érdekeltség, ugyanis Serák Gábor és Budai Zoltán András, a Kiskút TK játékosai is elindultak a megmérettetésen.

Serák Gábor csak az F1-es kategóriában versenyzett ezúttal, az első kört sikerrel vette, de a másodikban két szettben kikapott az ötödik kiemelt Sávay Zalán ellen. Budai a verseny ugyanezen szakaszán búcsúzott, őt a nyolcadik kiemelt Földi Tamás búcsúztatta.

Budai Zoltán András két F2-es versenyt is nyert már februárban Székesfehérváron, így nem volt kérdés, hogy ezen a hétvégén is elindul ebben a a kategóriában. A második körben Dr. Boros Miklóst verte 6:2, 6:3-ra, majd Virághalmi Viktort is legyőzte, 6:4, 4:6, 10–5-re az elődöntőben. A kétórás küzdelmet hozó mérkőzés után a döntőben már nem sikerült elhódítania a trófeát, a második kiemelt Nádasy Gergyel 6:3, 6:3-ra diadalmaskodott.

– Érezhető volt a Kiskút és a Bregyó pályája közti különbség, gyorsabbak az itteni pályák, így egy plusz nehézséggel kellett megküzdenem – mondta lapunknak Budai. – Próbáltam minél hamarabb ezt megszokni, és csak a saját játékomra koncentrálni. Sok energiát kivett belőlem az elődöntő, két órát játszottam, és csak egyet tudtam pihenni a finálé előtt. Talán egy kicsit bizonytalanabb volt most az alapvonaljátékom, és a fontos pontoknál többet hibáztam. Ez azonban nem tör meg, jövőhéten ismét a Kiskút TK rendez versenyt, ahol ismét harcba szállok majd.