A volános serdülők, ifisták és juniorok ott toporogtak a korábbi, fedeles lovarda helyén kialakított, homokkal leszórt OCR-pályán, csütörtökön délután. A 2024-es, párizsi olimpiát követően az új sportág váltja a lovaglást a modern pentatlonban, a Fejér vármegyei sportolók eddig a fővárosba voltak kénytelenek utazni, ha gyakorolni óhajtottak az új kihívásokra. Immár egyetlen lépést sem kell tenniük, a fehérvári öttusabázison kialakított pályán küzdhetnek az elemekkel.

- Nagy öröm, hogy immár mi is rendelkezünk ezzel a létesítménnyel – közölte Mészáros Attila, sportot is felügyelő alpolgármester. – Köszönöm a hazai szövetségnek, a MÖSZ-nek, valamint elsősorban Balogh Gábor elnök úrnak, hogy biztosította a lehetőséget az edzőpálya felállítására Fehérváron. Azzal mindenki tisztában van, az öttusában milyen változások történtek és történnek napjainkban is, a megszokott lovaglást egy új szám váltja, ami jelentősen átalakítja a korábbi erőviszonyokat. Az utánpótlás korúak már az új körülmények közepette versenyeznek, a nyári olimpia után pedig a felnőtteknél is minden másként alakul. A Volán Fehérvár a múltban, a jelenben és reményeink szerint a jövőben is jövőben is hazánk meghatározó öttusaszakosztálya lesz, tehát biztosan nagy hasznát veszi az új pályának. Fontos, hogy a bázis rendelkezzen minden olyan, infrastrukturális lehetőséggel, ami biztosítja a versenyzők zavartalan felkészülését a hazai és nemzetközi erőpróbákra. A sportág tehát átalakul, mi pedig ehhez igyekszünk minél gyorsabban alkalmazkodni. A sportklubbal folyamatosan tárgyal a város vezetése, a közös célunk az, hogy ezt a pályát a későbbiekben tovább bővítsük, még komfortosabbá tegyük. Fiataljaink minél jobb feltételek között készüljenek és olyan nagy elődök nyomába lépjenek, mint az olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna és a bronzérmes Kovács Sarolta. A vezetőknek jó munkát, a sportolóknak sok sikert kívánok a későbbiekben.