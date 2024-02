Az első negyedben a pécsi akadémisták irányítottak, kiválóan dobtak kintről, a második tíz perc során magabiztosabb volt a házigazda Alba, a kék-fehérek a nagyszünet után el is döntötték a mérkőzést. A Fejér vármegyeiek egy héttel korábban, Körmenden is elléptek tíz ponttal a harmadik negyedben, de akkor pontatlanságok miatt magukra engedték a nyugatiakat, akik végül meg is nyerték a mérkőzést. Ezúttal a baranyaiak nem araszoltak igazán közel, az Alba jogos sikert aratott a Gáz utcában.

A koronázóvárosiak szakvezetője, Alejandro Zubillaga szerint az elején nem védekeztek elég jól, ezért kaptak sok pontot, főleg távolról, aztán minden tekintetben feljavultak.

- Tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Az első negyedben nagyon sok hárompontost kaptunk, túl sok tiszta dobást engedélyeztünk ellenfelünkne. A második a második negyedtől feljavultunk védekezésben és támadásban is, ami döntőnek bizonyult. A harmadik negyedben már fókuszáltan kosárlabdáztunk. A mérkőzésen 28 gólpassza volt a csapatnak, valamint megfelelő számban szereztük a támadó és a védő lepattanókat is, továbbá 20 hárompontost dobtunk. Nagyon örülök a győzelemnek, elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Ezúttal is küzdöttünk, harcoltunk végig.

Csirke Ferenc, az NKA szakvezetője október közepén Paksról távozott, egy hónappal később ült le az NKA Universitas kispadjára.

A második félidő elején fölénk kerekedett az Alba, néhány perc alatt átrohantak rajtunk, hirtelen megnőtt a különbség. Volt azonban tartásunk, visszajöttünk a meccsbe. Nem hiszem, hogy sok mérkőzés van a bajnokságban, amikor 20 hárompontost dob egy csapat, ez nem mindig a védekezésünk hibája volt. Próbáltuk megakadályozni, hogy Dickey leválásból dobjon pontot, vagy Vojvoda és Chambers ne nagyon jusson be a büntetőterületen belülre, az igazság az, a házigazdák extrán dobtak valamennyien. Szereztünk 90 pontot, ennek ellenére nem volt esélyünk, ugyanis a fehérváriak különleges, extra teljesítményt nyújtottak.

Takács Milán, a hazaiak saját nevelésű hátvédje elmondta, a Körmend elleni vereséget követően természetesen javítani akartak.

-A vasi összecsapás után mindenképpen szerettünk volna előre lépni támadásban és védekezésben. Úgy gondolom, ez sikerült is. Nagyon nehéz meccsre számítottunk a Pécs ellen, az újonc csapat kimondottan jól teljesít a bajnokságban. Az első félidőben is megmutatták ezt, jó százalékkal dobták a triplákat. Az első két negyed kiegyensúlyozott mérkőzést hozott, a szünet után feljavult a védekezésünk, és fokozatosan kiépítettünk egy 10-15 pontos előnyt, ennek köszönhetően nyertük meg a mérkőzést.

Lados Erik, a déliek irányítója jól játszott, 10/6 pontot jegyzett a találkozón.

- Volt egy nagyobb előnyünk, amit nem tudtunk kihasználni az első félidőben, de büszke vagyok az egész csapatra, ugyanis küzdöttünk a lefújásig. Az utolsó három percben 10 pontos hátrányban voltunk, el kell ismernem, a végjátékban, jobb volt a Fehérvár. A következő fordulóban meg kell vernünk a Honvédot.