A tornát a Litvánia-Japán derbi nyitotta meg, az ázsiai együttes 6-4-re nyert. Ami Don MacAdam legényeit illeti. A spanyol válogatottal ez volt a kilencedik összecsapás, mindegyik alkalommal a mieink győztek, az összesített gólkülönbség is mutatja a fölényt, 75-19. A két gárda legutóbbi összecsapására több mint tíz évet kell visszamenni az időben, 2011. április 11-én, a budapesti divízió 1/A-s világbajnokságon 13-1-re nyertek a magyarok, a mostani keretből Hetényi Zoltán volt ott. Ha már keret, az utolsó szűkítést mindegyik fehérvári túlélte, a spanyolok ellen mindegyikőjük ott volt a jégen.

A mérkőzést Fejes távoli lövése nyitotta meg, Barbo benyelte a pakkot könnyedén, majd egy spanyol támadás halt el csírájában. Szűk két perc elteltével már vezetett is Magyarország, a fehérvári sor villant meg, Terbócs tört be oldalról a kapu felé, középre adását Mihály lőtte be, 1-0. Nem sokat volt a korong Spanyolországnál, Hári hagyott ki egy nagy helyzetet, majd kisvártatva érkezett egy újabb hazai gól, nyolc perc elteltével Mihály kapott remek indítást Sofrontól, a ziccert pedig higgadtan értékesítette a fehérvári támadó, Barbo lábai között lőtt a kapuba, 2-0. A harmad derekára megtalálták a korongot a spanyolok is, Capilles nagy helyzeténél Vay védett. Csendesen csordogált a mérkőzés, a mieink helyenként színezték is a játékot, több-kevesebb sikerrel. A szünet előtt megint kicsit rákapcsolt MacAdam gárdája, másfél perccel a játékrész vége előtt Galló cselezte át magát szépen a védőkön és magabiztosan a kapuba lőtt, 3-0.

A spanyolok nagy elánnal jöttek ki a középső harmadra, Vaynak többször is játékba kellett avatkoznia. Ennek ellenére most sem kellett sok időnek eltelnie egy magyar gólig, mindössze három és fél percnek. Hári lódult meg a jobb szélen, majd keresztbe passzolt Erdélyhez, a Dániában játszó exfehérvári támadó lövését még védte a hálóőr, de a lecsorgót Galló a gólvonalról beljebb tessékelte, 4-0. Ez a gól elvette a vendégek kedvét, valamikor hosszú percekig ki se tudtak nagyon jönni a harmadukból, Barbó bravúrjain, és a magyar támadók célzóképességén múlott, hogy mennyi lesz közte. Szűk négy perccel a szünet előtt ismét megrezdült a spanyol háló, ezúttal Stipsicz jól helyezett távoli lökete akadt be a jobb felsőbe, 5-0. Élt mindegyik sor, második húsz perc az első sor villant meg ismét, szépen kijátszott akciót Fejes kapáslövése zárt le, 6-0.

Az utolsó harmad meglepően kezdődött, ugyanis a szünetben kapus cserélő Spanyolország szerzett gólt, Donath lövése pattant meg egy védő koriján, 6-1. Majdnem azonnal jött a válasz, de Erdély lehetősége kimaradt. Öt perc után emberelőnybe kerültek a spanyolok, és 11 másodperc alatt ki is használták a fórt, Capillas lőtte ki a hosszú sarkot, 6-2. Felbátorodtak a vendégek, a mieinknek kellett néhány perc, mire felpörögtek. Kilenc perccel a vége előtt Hári szép cselekkel tisztára játszotta magát, középről leadott lövését azonban védte szünetben beállt Hernandez. A magyarok mentek előre az újabb gólért, emberelőnyben is játszhattak a mieink, de a mai napon nem működött a fórjáték. Öt az öt ellen két perccel a vége előtt Terbócs kapott jó passzt, a védőt és a kapust is kicselezve szép gólt lőtt, 7-2. Azonban gyorsan jött a válasz, Donath korijáról ment be, 7-3. Az eredmény már nem változott a maradék időben, a magyar válogatott bár az utolsó harmadot elvesztette, simán nyerte első mérkőzését az olimpiai selejtezőn, folytatás péntek este 20 órakor Litvánia ellen.

Magyarország – Spanyolország 7-3 (3-0, 3-0, 1-3)

Tüskecsarnok, 1453 néző. V.: Mrkva, Rezek, Sascankov, Svensson.

Magyarország: Vay – Stipicz 1, Fejes 1, Erdély (2), Hári (3), Galló 2 (1) – Falus, Kiss R., Nagy G., Sebők (1), Sofron (1) – Hadobás (1), Horváth, Mihály 2, Németh, Terbócs 1 (1) – Ortenszky, Nemes, Nagy K. (1), Horváth B., Sárpátki. Szövetségi kapitány: Don MacAdam.

Spanyolország: Barbo (Hernandez) – Baldris (1), Garcia, O’Hare (1), Zaballa, Donath 2 – de Bonilla, Guerra, Burgos, Capillas 1, Torralba – Fernandez (1), Encinar (1), Gonzalez, Muratet, Rubio –Escartin, Pantoja, Granell, Mendizabal, Hernandez. Szövetségi kapitány: Luciano Basile.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 37-18.