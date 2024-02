Zalaegerszegi TE FC - Fehérvár FC 3-1 (2-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2478 néző. néző. Vezette: Vad II István (Georgiou, Szalai B.)

ZTE: Dombó - Várkonyi, Safronov, Evangelou (Csóka, 33.) - Kiss (Croizet, 79.), Sankovic, Szendrei, Bedi, Medgyes (Mim, 79.) - Mance (Németh D., 90.), Sajbán. Vezetőedző: Márton Gábor

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Spandler - Bese (Simut, 72.) , Katona (Kovács P., 84.), Pinto (Berki, 60.), Christensen, Schön - Kastrati (Pető, 84.), Tóth T. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Mance (8., 45+2.), Croizet (87.) ill. Csongvai (73.)

Sárga lap: Bedi (57.), Várkonyi (72.) ill. Tóth T. V. (29.), Csongvai (86.)

Az átigazolási hírek és találgatások viharában elrajtolt a tavasz a honi futballpályákon. Azonban békés volt a Vidi első tétmeccsének délelőttje, a Zalai-dombság völgyeiben kanyargó aszfaltcsíkon megcsillanó napfény biztató jövőt vetített az Egerszegre tartó Vidi-szurkolók gondolatképeire. Mert úgy tűnik, az utóbbi évek vesszőfutása után valami megváltozott a fehérvári futballban. A klubtól már távozott sportigazgató, Juhász Roland munkásságának eredményeként vérfrissítésen esett át a csapat, szinte kicserélődött az öltöző, ugyan a korábbi közönségkedvenc már nem élvezhette a gyümölcs pirosba fordulását. Szenvedélyes, fiatal, magyar játékosokkal teli, szerethető együttes formálódott Bartosz Grzelak szakmai irányítása és remek pedagógiai érzéke nyomán, mely a kezdeti nehézségek után a téli pihenőre a tabella harmadik helyére robogott.

A kiesés elől menekülő ZTE vendégeként annak ellenére pontokat reméltek a Vidi-hívek, hogy a télen távozott Kenan Kodro és Deybi Flores is, és a meghatározó játékosok pótlását a bajnoki rajtig csak részben sikerült megoldani. Pontosabban egyáltalán nem, hiszen a héten érkezett argentin támadó, Nicolás Stefanelli játékengedélye nem érkezett meg Amerikából a bajnoki összecsapásig. Nem lehetett keretben, mint ahogy a korábbi maródiak - Fiola, Hangya, Kalmár - mellé Karamoko is csatlakozott, míg Gergényi Bence és Szabó Levente is felső-légúti megbetegedéssel küszködött. Így került a kezdőbe a Vidi mindössze 19 esztendős, saját nevelésű csatára, Tóth Tamás Vid, aki így debütált az NB I-ben.

Grzelak-mester a sok hiányzó ellenére sem változtatott a felálláson, maradt a három belső védős és kétcsatáros stratégia. Ami akár nyerő is lehetett volna már a meccs elején. A 2. perecben Kastrati lépett be a védők mögé, remek ütemben kapta a labdát, majd balról, ballal lőtte el a labdát a kapu előtt keresztbe. Nem sokon múlt. A 7. percben közelített először a fehérvári kapu felé a ZTE. S ez veszélyes is volt, egy védelmi megingást kihasználva Bedi Bence lépett ki, a visszasprintelő Schön éppen belelépett a lövésébe, a labda a jobb alsó felé tartott, de Tóth Balázs vetődve védett. Az akcióból szöglethez jutott a hazai egylet, s ebből máris vezetést szerzett, Antonio Mance csúsztatott hálóba a rövidsarokról, 1-0. Az első percek fehérvári fölénye után egyértelműen a kék-fehérek játékában volt több veszély, a 14. percben Sankovic 18 méteres rakétáját térítette el vetődve Tóth Balázs. A Vidi ment előre, a ZTE azonban szervezetten védekezett, így a tizenhatos előtti passzok, valamint a szélről érkező beadások is rendre elakadtak. Fél óra elteltével cserélnie kellett Márton Gábornak, miután Tóth Tamás Vid helyzetbe kerülésért vívott harcában eltörte Evangelou orrát. A támadások sem ültek, a védekezéssel is adódtak problémái a piros-kék együttesnek. Egy tolódásban vétett hiba miatt lőhetett tisztán 14 méterről Antonio Mance, löketét Tóth Balázs védte. A 42. minutumban kacérkodott az egyenlítéssel a Vidi, Christensen szabadrúgásából fejelt Serafimov 11 méterről, Dombó a bal kapufánál védett. A szünet előtt Csongvait hagyta ott Mance, futtából lőtt ballal, Tóth Balázsnak kellett megint nagyot mentenie. Antonio Mance nagyon élt. Egy hosszú előreívelés után A horvát csatár megint megforgatta védőjét, s 12 méterről, jobbal lőtt laposan a bal alsóba, 2-0.

Ruben Pinto harcol a labdáért Bedi Bencével (balra)

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

Fordulás után a hazaiak visszazártak, a Vidi játékosainak lábán járt a labda, de sokszor bosszantó technikai hiba akadályozta a támadásvezetést. A Zalaegerszeg csak a botlásra várt, s az 57. percben Sajbán labdaszerzése után Mancét ugratta ki, a csatár szólóban roboghatott a kapu felé, a jobb sarok felé tartó lövését hatalmas bravúrral védte Tóth Balázs. Bartosz Grzelak középpályás helyett támadót küldött pályára, és Berki Marcell négy perccel beállása után nagyon szépen tekert jobbal a bal felső felé, nem tévesztett sokat. A 72. percben újabb újoncot avatott a Vidi, Besét váltotta a 20 esztendős Simut Mario. Már pályán volt, mikor Schön harcolt ki egy szabadrúgást a kaputól 18 méterre. Csongvai Áron jobbal küldte el a labdát, ami megpattant a sorfalon, s a kapu jobb sarkában kötött ki, 2-1. Sőt, öt perccel később akár egyenlíthetett is volna a fehérvári együttes, Kastrati készítette le a labdát Berkinek, lapos lövésére leért Dombó. A hajrára tovább fiatalodott a Vidi, a 16 esztendős Kovács Patrik debütált az élvonalban, s vele együtt Pető Milán is beszállt. De így sem jött össze semmi. A 87. percben a csereként beállt Croizet 30 méterre a kaputól végzett el egy szabadrúgást, érintés nélkül, egyet pattanva vágódott a labda a hálóba, 3-1.

A több fontos játékosát is nélkülöző Fehérvár FC játékából most hiányzott az átütő erő. A zalaegerszegi összecsapás pozitívuma viszont, hogy sok fiatal kapott fontos perceket az NB I-ben. Akiknek biztosan sokat jelent - mint ahogy a csapat többi tagjának is -, hogy a több száz fehérvári szurkoló tapssal, biztatással búcsúzott az együttestől - a vereség ellenére is.