MÁV Előre Foxconn – FATUM-Nyíregyháza 0:3 (-27, -14, -22)

Székesfehérvár, 180 néző

Vezette: Kiss Zoltán, Bátkai-Katona Ágnes

MÁV Előre Foxconn: Andersson Isa 4, Matos 6, Michalewicz 8, Vacsi 5, Pallag 7, Dvoracek 11. Csere: Kovács E. (liberó), Király-Tálas 2, Markovic 6, Ventura, Bednarek 1, Orosz 3. Vezetőedző: Lukasz Przybylak

FATUM Nyíregyháza: Kocics 23, Galvao 6, Földi 4, Jeremics 4, Carabali 11, Szabó L. 7.. Csere: Tóth F. (Liberó), Antivero 5. Vezetőedző: Adrian Chylinski

A két csapatnak kifejezetten friss emlékei voltak egymásról, hiszen két hete az alapszakasz utolsó fordulójában találkoztak a Continental Arénában, és akkor nagy csatában, 0-2-ről fordítva nyertek a nyírségiek 3-2-re.

Az egyenes kieséses szakasz a vasárnapi összecsapással vette kezdetét, a pályaelőny a fehérváriak mellett szól, akik rendkívül kemény meccsekre számíthatnak az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.

Mindenesetre jobban elkapta a fonalat a vendégcsapat, hamar előnybe került, ám ezt legalább olyan gyorsan le is dolgozta a Loki, 5:5. Először 8:7-nél vezetett a MÁV Előre Massiel Matos Duran pontos labdájából, bár ezt nem hagyta szó nélkül a szabolcsi alakulat, és kisvártatva fordítani tudott, és tetemesebb előnyhöz jutott, 12:17. Ezt követően nagy erőket mozgósított a fehérvári csapat, és utol is érte riválisát, majd a vezetést is átvette, 20:19. A szett hajrája hihetetlen izgalmakat és maratoni csatát hozott, bár előtte két játszmalabdát tékozolt el a MÁV Előre, és ez sokba került.

A második etap elejétől a vendégek irányítottak, és 4:7 után Lukasz Przybylak időkérésével sem változott túlságosan a játék képe. Sokkal jobban összpontosított a FATUM, és négy-öt, sőt nyolcpontos előnybe került, 11:19. a hátralevő időben pedig tetszés szerint érték el pontjaikat, és arattak részgyőzelmet.

A harmadik játszmát egyértelműen jobban indította a Loki, jelezte ezt 5:2-es vezetésük is, bár ezt aránylag gyorsan egalizálta a Nyíregyháza, majd Nina Kocic révén vezetést is megszerezték, 6:7. Cserékkel próbálta felrázni csapatát Przybylak, de folyamatossá vált ezután a piros-kékek előnye, 10:15. Megkísérelte ledolgozni ezt a mínuszt a MÁV Előre, fel is jött két pontra, de a vendégek örülhettek a szett végén, elvéve a vendéglátók pályaelőnyét.

- Az első szett kulcsfontosságú volt a mérkőzés szempontjából. Sajnos elveszítettük, és ezután sokáig tartott, míg visszatértünk a helyes útra. Próbáltuk úgy forgatni a csapatot, hogy megtaláljuk az optimális összeállítást, amivel közelebb kerülhetünk a Nyíregyházához, ez azonban nem sikerült. Most a Fatum vezet 1-0-ra, de még semmi sem dőlt el. Nem veszítettük el az önbizalmunkat, és nem hagyjuk, hogy ez a vereség megzavarjon minket. Tudjuk, hogy ennél sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek. Alig várjuk, hogy visszavághassunk Nyíregyházán. – fogalmazott a mérkőzés után Lukasz Przybylak.