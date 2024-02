Egy biztos, a négy összecsapásból hármat hazai környezetben játszik a válogatott. A felkészülési mérkőzések sorát március 22-én kezdik el a mieink, a világranglistán 37. Törökország látogat majd a Puskás Arénába. A törökök kifejezetten erős játékerőt képviselnek, októberben Horvátországot, novemberben Németországot győzték le.

Pár nappal később ismét saját szurkolói előtt lép pályára a Rossi-csapat, március 26-án Koszovó érkezik Budapestre. Bár az Eb-n nem lesznek ott, a selejtezők során Svájc egyik alkalommal sem tudta megverni őket, 2-2-es és 1-1-es döntetlen született.

Június 4-én kerül sor a magyar válogatott egyetlen idegenbeli felkészülési mérkőzésre, Dublinban, az Európa Liga döntőjének helyszínén lépnek pályára majd a mieink Írország legjobbjai ellen, bár az írek sem jutottak ki a kontinenstornára, stílusban hasonló játékot képviselnek mint Skócia, amely gárda az Eb-n csoportellenfele lesz a mieinknek.

Az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzésen Máltával játszik Magyarország, ám ennek a találkozónak a pontos időpontja és helyszíne még nem ismert, egy biztos, hazai pályán játszanak majd a mieink, a kérdés az, hogy a Groupama Arénában, vagy valamelyik vidéki stadionban.

– Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetőek egy-egy felkészülési mérkőzésre és közülük ki az, aki akar is játszani velünk. A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van topbajnokságokban játszó játékosokkal. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyan erősek, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz – mondta Marco Rossi az MLSZ honlapjának.