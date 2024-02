A hét albással, valamint ugyanennyi DKKA-s kosarassal felálló koronázóvárosiak az első találkozón 120-77-re kaptak ki a Stellazzurra Romától, a második derbin a Bayern München 112-48-as vereséget mért rájuk. A Real Madrid elleni mérkőzésen a későbbi aranyérmes spanyolok 128-41-re győztek, a zárónapon a montenegrói Probasket Tivat gárdája 84-62-re múlta felül a Fejér vármegyeieket.

A közös brigád ezúttal szorosabb meccseket vívott, mint egy évvel korábban. Tavaly áprilisban a DKKA 16 éven aluli csapatának szakvezetője, Blahó Barnabás az albás Kászoni Boglárkával irányított a kispadról, Blahó társa most Tápai Attila volt. Az idei szezonban utóbbi vezeti az Alba Fehérvár 16 éven aluli gárdáját. A két tréner értékelte az eseményeket.

- Ahogy a korábbi években, ezúttal is kétszer négy csapat részvételével zajlott a rangos esemény, a csoportkörben a Stellazzurra, a Bayern és a Real volt az ellenfelünk, vasárnap pedig a Tivat együttesével játszottunk a 7. helyért. Győzelmet nem sikerült szereznünk, de maradandó emlékeket annál inkább. Láthattuk és saját bőrünkön is megtapasztalhattuk, hogy az európai elit hol tart és milyen felfogásban kosárlabdáznak. Erre kell nekünk is törekednünk, közelebb zárkózni hozzájuk. Négy mérkőzésünkből kettő szakmailag is hasznos volt, a másik két meccsen pedig voltak szakaszok - igaz nem túl hosszúak-, amikor a legjobbakkal is felvettük a versenyt. Voltak jó egyéni teljesítmények is a csapatban, de úgy gondolom, hogy ha a srácok visszagondolnak a hétvégére, mindenkinek volt néhány olyan megmozdulása, amire büszkén emlékezhet majd vissza - mondta Blahó Barnabás.

Tápai Attila a nyáron vette át az Alba U16-os együttesét. A keret fele tavaly már játszott a hazai bajnokságban Kászoni irányítása mellett, a többiek Tápaival érkeztek a klub U14-es csapatából.

- A Szent István Kupát megelőzően több, közös edzésünk volt a DKKA fiataljaival, a lehetőségekhez mérten igyekeztünk összeszokni és felkészülni a nívós tornára. Úgy gondolom, az első és az utolsó meccsünk sikerült legjobban, a rómaiak, valamint a Tivat ellen találkozó. A délszlávokkal szembeni összecsapáson a második negyed kivételével megtettük a magunkét, a többi etap során 2-3 ponttal maradtunk alul, ott voltunk a nyomukban. Az olaszok elleni nyitómeccs azért volt hasznos, mert felvettük azt a ritmust és keménységet, amit a torna megkövetelt. Nagy tanulság, hogy elsősorban fizikálisan és sebességben kell fejlődnünk. A közös csapat indítása a kupán jó ötlet, remélem, ez így lesz a következő években is. Örülök, hogy ezúttal szerepet vállalhattam benne – jegyezte meg Tápai Attila.