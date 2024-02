A második játékrész elején öt a négy ellen támadhatott két percig a magyar válogatott, ám ezúttal sem sikerült áttörni a japán falat. Öt az öt ellen kiegyenlítettebbé vált a játék, Bálizsnak jóval több dolga akadt, kapuvasig is jutottak a vendégek. Újabb magyar emberhátrány, újabb nagy helyzet, most Hári és Erdély ugrott ki, de nem tudtak élni a lehetőséggel. Kimaradt magyar fór után változott játék képe, Japán sokszor beszorult, igaz, a gyors ellentámadásokban is megvolt a veszélye, Nakayashiki ordító nagy helyzeténél Bálizs fogott nagyot. Három perccel a szünet előtt emberelőnyben végre megtört a jég, Sofron oldalról eleresztett bombája talált utat a kapuba, 0-1.

A harmadik harmad egy-egy helyzettel kezdődött, majd büntetőhöz jutott Japán, Kohei Sato azonban kihagyta a rávezetést, Bálizs mamuttal védett. Sajnos a sokadik fórjukból betaláltak a japánok, három és fél perc eltelte után Nakajima volt eredményes, 1-1. Nem sokkal később már Japán vezetett, kapu előtti kavarodásban valahogy kihalászták Bálizs alól a pakkot, amelyet Halliday kotort be végül, 2-1. A harmad derekán esélyt kaptak a mieink az egyenlítéshez egy emberelőny formájában, de nem sikerült élni vele, a vendégek eredményesen zárták a jó lövőszögeket. Nyomott a magyar válogatott, de Narisawa nagy napot fogott ki a kapuban, valamint sokat blokkoltak a japánok. A végén Don MacAdam levitte kapusát is, de nem sikerült egyenlíteni, így Japán jutott tovább.

Japán – Magyarország 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)

Tüskecsarnok, 1929 néző.V.: Mrkva, Wuorenheimo, Maekinen, Ugolini.

Japán: Narisawa – Yamada, Ishida, Hitosato, Nakajima 1, Hirano (1) – Hayata, Halliday 1, K. Suzuki (1), Osawa (1), Otsu – H. Sato, Yoneyama, Isogai, Nakajima, Takagi –Otsu, Minoshima, Nakayashiki, Irikura, K. Sato. Szövetségi kapitány: Perry Pearn.

Magyarország: Bálizs – Stipsicz (1), Fejes, Erdély (1), Hári, Galló – Falus, Kiss R., Sofron 1, Sebők, Mihály – Hadobás, Horváth M., Nemes, Németh, Terbócs – Ortenszky, Nagy K., Nagy G., Horváth B., Sárpátki. Szövetségi kapitány: Don MacAdam.

Kiállítások: 12, ill 12. perc.

Kapura lövések: 20-37.