Március 22-én játssza első felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. Akkor az Eb-résztvevő Törökország lesz az ellenfél, mégpedig a Puskás Arénában.

A szintén olasz Vicenzo Montella által irányított török együttes jelenleg tíz hellyel a magyarok mögött, a 37. helyen áll a világranglistán. Törökország tavaly novemberben idegenben 3-2-re legyőzte az Eb-házigazda Németországot, első nagyobb skalpját pedig még októberben gyűjtötte be, amikor szintén idegenben Horvátország ellen is nyert 1-0-ra. Montella együttese kifejezetten veszélyes ellenfél idegenben.

Négy nappal később, március 26-án Koszovó ellen lép pályára a válogatott, ugyancsak a Puskásban. A koszovói válogatott ugyan nem jutott ki az Európa-bajnokságra, azonban egy selejtezőcsoportban szerepelt Eb-csoportellenfelünkkel, Svájccal, amely sem hazai pályán (2-2), sem idegenben (1-1) nem tudta legyőzni.

Az Eb-re felvezető utolsó két összecsapás egyikén, június 4-én Írországban meccsel Marco Rossi alakulata, az Európa-liga döntőjének is otthont adó ötvenezres befogadó képességű Aviva Stadion ad otthont a csatának. Az írek sem Eb-résztvevők és jelenleg a világranglista 60. helyén állnak, azonban Skóciához nagyon hasonló stílusú futballt játszanak, így ez a mérkőzés szolgálni fogja a felkészülést a magyarok harmadik csoportmeccsére.

Még június elején minden bizonnyal Máltával is összecsap a válogatott, vagy a Groupama Arénában, vagy valamelyik nagyváros stadionjában.

– Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetőek egy-egy felkészülési mérkőzésre és közülük ki az, aki akar is játszani velünk – fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak. – A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van topbajnokságokban játszó játékosokkal. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyan erősek, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz.

A szövetségi kapitány korábban már elmondta, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor Dárdai Márton márciusban a keret tagja lesz, nagy változásokat azonban nem tervez a meghívandó labdarúgók tekintetében.

– Ahogy mindig, most is el fogjuk majd dönteni, hogy mit szeretnénk kipróbálni ezeken a mérkőzéseken, illetve egyáltalán van-e értelme bármi újat tesztelnünk vagy az a legjobb megoldás, ha az eddigi dolgainkat javítjuk tovább – mondta a kapitány. – Az azonban biztos, hogy most is csak olyan játékosokat fogunk meghívni, akik teljességgel passzolnak a csapatba és segítségére lehetnek a válogatottnak. Nagy változásokra azonban ne számítson senki, hiszen tavaly és tavaly előtt is azért értünk el jó eredményeket, mert csak minimális változások voltak a keretben. Ha minden alkalommal 5-6 változás lenne, akkor a pályán nem tudnánk egységes csapat lenni.