Az Európa-bajnoki ötödik hely után nem feltétlenül volt benne a levegőben a világbajnoki döntő, de a Mihók Attila és Cseh Sándor irányította gárda felállt a padlóról és egy remek világbajnoki menetelésbe kezdett. A csoportkör rangadóján Ausztráliát verték simám a lányok, majd a hollandokat és a görögöket is büntetőkkel búcsúztatták.

Az amerikaiak elleni finálé első sikerélménye a magyaroké volt, ugyanis Vályi Vanda hozta az eddigi száz százalékos labdaelhozási mutatóját. Sajnos az első percekre ennyi sikerélmény is jutott a mieinknek, az USA magabiztosan játszott, a magyarok mintha kicsit lámpalázasok lettek volna, se támadásban, sem védekezésben nem álltak össze a dolgok. Az ötödik percben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak, a hatodik percben egy dunaújvárosi játékos hozta meg az áttörést, Garda Krisztina lőtt gyönyörűen a bal alsó sarokba, 3-1. Elkezdett működni a mieink gépezete, Parkes is beköszönt a szünet előtt, 3-2.

A második negyedet Fattal nyitotta meg, sajnos Magyari nem kapta el igazán a fonalat, aztán emberelőnyben nagy nehezen, de sikerült megint közelebb zárkózni, Keszthelyi volt eredményes, 4-3. Johnson remekelt az USA kapujában, bravúrt, bravúrra halmozott, a túloldalon sajnos Musselmann próbálkozása kötött ki a kapuban, Mihók Attila kapust is cserélt, Neszmély Boglárka vette át Magyari helyét, 5-3. Védésekkel nyitott, a túloldalon pedig Faragó váratlanul eleresztett kísérlete ért célba, 5-4.

Neszmély a második félidő elején is fogott egy hatalmasat, majd Garda is blokkol egyet. Nagy küzdelem zajlott a medencében, mindkét oldalon összeállt a védekezés. Később emberelőnyben sem sikerült egyenlíteni, Keszthelyi lövését blokkolták. Reney betalált a játékrész derekán, de videózás után érvénytelenítették, mivel az amerikai kezét a támadó idő lejárta után hagyta el a labda. Ugyan még nem a következő támadásból, de aztán Mahieu által kiharcolt fórban Gurisatti megpattanó lövése a kapuban kötött ki, 5-5. Neszmély és a blokkok kiválóan tették a dolgukat, a végén még támadhatott a vezetésért is a magyar válogatott, de emberelőnyben Keszthelyi eladta a labdát. Azonban az a tény, hogy a harmadik nyolc percben nem kaptak gólt a mieink, bizakodásra adhatott okot a döntő utolsó játékrésze előtt.

Sajnos az első „szó”, az amerikaiké volt a negyedik negyedben, emberelőnyben Fattal talált be, majd fórban ismét eladták a mieink a labdát, a túloldalon büntették a hibát, Steffens is betalált. Aztán Neushul ejtése is utat talált a kapuba, három gólosra nőt a hátrány, 8-5. Kettős emberelőnyben Keszthelyi szépített bő két perccel a vége előtt, 8-6. Egy perccel a vége előtt Neszmély is felment támadni, Garda pedig hatalmas távoli bombával visszahozta a reményeket, 8-7. A dunaújvárosi csapatkapitány labdát szerzett, támadhattak a mieink, a centerhez be is jutott a labda, de lenyomták, a bírók sípja néma maradt, az Amerikai Egyesült Államok nyerte a dohai világbajnokságot.

Egyesült Államok – Magyarország 8-7 (3-2, 2-2, 0-1, 3-2)