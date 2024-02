A Fehérvár Lionz fontosnak tartja, hogy az ultimate frizbiben is tapasztalható férfifölényt tompítsa, ezért hívta életre a Ladies First teremtornát. Persze, nem zárták ki az erősebbik nem képviselőit, hat női csapat mellett hét férfi együttes is pályára lépett, ők az open kategóriában. A hazaiakon kívül Budapestről, Szigetszentmiklósról, Győrből és Debrecenből érkeztek frizbisek. Az ultimate frizbi kispályás változatához hűen 5-5 játékos helyezkedett és reptette a frizbit.

A női kategória győztese a Heroes

Forrás: Fehérvár Lionz

A Heroes Flying Disc tarolt a teremben, női és open kategóriában is az első helyet szerezte meg. A Spirit-díjat -ami ebben a sportágban fontos elismerés és a játék közbeni sportszerűséget díjazás – a Sportsziget SE csapata nyerte mindkét divízióban. A Fehérvár Lionz együttese a női csapatok között második, az open kategóriában pedig harmadik lett.

A Fehérvár Lionz második helyen zárt hölgyei

Forrás: Fehérvár Lionz

A fehérvári frizbisek az NB I-ben és az NB II-ben is indít csapatot, így a teremtornán szerezett tapasztalatokból tudnak építkezni a bajnoki szezonra.

Legközelebb a gödöllői SevenX nagypályás tornán, főleg neves külföldi csapatokkal mérhetik össze frizbi-tudásukat a fehérváriak a koedukált mezőnyben.