Két hete, Kairóban, amolyan B-kategóriás, challenger-versenyen a hazaiak versenyzője, Mohamed Elgendi nyert, legjobb magyarként a Volán Fehérvár üdvöskéje, Tamás József ötödik lett, Gáll Andrással hetedik, Kardos Bence pedig tizedik. Utóbbi, valamint az egyéniben korábban világbajnok, olimpiai bronzérmes, ezúttal 16. helyen záró 39 éves Marosi Ádám kiesett a további küzdelmekből, hárman maradtak, akik harcolnak a kerettagságért. A hétvégi, Budapesten rendezendő Peridot fedett pályás nyílt bajnokságon – az esztendő első, igazán jelentős nemzetközi versenyén a hazai élsportolók mellett hatvan külföldi pentatlonista is rajthoz áll – Tamás József, Gáll András, valamint Regős Gergely közül a legjobb pozícióban záró sportoló folytathatja tovább a küzdelmet magyar színekben a világkupa-viadalokon, az Eb-n és a vb-n. Utóbbi világversenyeken egyéniben egy országot 4-4 sportoló képviselhet, de a hat sportoló mindegyike biztosan szóhoz jut valamelyik versenyszámban, ugyanis VK-n, Európa-bajnokságon és világbajnokságon váltót és mix-váltót is bonyolítanak. Márpedig azon pentatlonisták, akik a párizsi, ötkarikás szereplésre hajtanak, vélhetően az egyénit erőltetik, nem szívesen forgácsolják szét magukat a váltóban.

A hétvégi viadalt felvezető eseményen a MÖSZ közelmúltban megválasztott elnöke, Balogh Gábor az augusztusi olimpiát megelőző hónapokról tett említést.

-Az előttünk álló egyik legfontosabb feladat, hogy olyan nyugalmat és bizalmat kapjanak a versenyzők, hogy még véletlenül se bizonytalanodjanak el, csak az olimpiai eredményességre fókuszáljanak. Továbbá figyelni fogunk arra is, hogy megfelelő etikus környezetben bonyolítsuk le minden versenyünket, illetve a kommunikációra is nagy hangsúlyt fektessünk. Három, jelentős eseményt rendezünk az idei évben, február közepén a fedett pályás nyílt bajnokságot, áprilisban a világkupát Budapesten, valamint a júliusban az Európa-bajnokság is Magyarországon lesz. Utóbbi azért is kiemelkedően fontos, mert búcsút int az öttusa a lovaglásnak, illetve köszönti az akadályfutást.

Balogh Gábor hozzátette, rövidesen sportágfejlesztési koncepciót terjesztenek a kormány elé, amely infrastrukturális, kommunikációs, informatikai, vagyis egy komplex minőségirányítási rendszert jelent a klubokkal szoros összeköttetésben, ahol az egyik legfőbb szempont az eredményesség és a klubok támogatása lesz. Ez többek között pénzügyi felkészülést, felfrissített edzői képzések beiktatását is jelenti.

A szövetség főtitkára, Mizsér Attila is a sportág fejlesztéséről, jövőbeli terveiről beszélt, ezt tette a szövetség sportigazgatója, Hanzély Ákos is. Utóbbi elmondta még: a lányoknál nyolc, fiúknál tíz sportoló fordult rá az ötkarikás kvalifikációs játékokra.

-Ez egyrészt örömteli, másrészt viszont nagyon nehéz olyan versenyszisztémát kidolgozni, ami sok versenyt foglal magában, megfelelő válogatási elvekkel, ezáltal objektív képet kapjunk. Ugyanis például egy világkupán csupán maximum négy magyar versenyző indulhat el, így egyszerre tíz sportoló megmérettetése lehetetlen. Ezért Martinek János szövetségi kapitány olyan válogatási elveket dolgozott ki, aminek köszönhetően – amolyan gyors halál szisztémával – az év elején hat főre csökken a további válogatóversenyeken résztvevők létszáma, akik megküzdenek egymással az olimpiai részvételért, hiszen mindkét nemből csak ketten-ketten képviselhetik az országot Párizsban. A negyedik, vagy az ötödik VK, valamint a kínai világbajnokság után válik egyértelművé, ki az a két sportoló a férfiaknál és a nőknél, aki hazánk színeiben indul az ötkarikás játékokon – tette hozzá Hanzély Ákos.

Az első válogató már múlt héten lezajlott az egyiptomi fővárosban, a négy, magyar indulóból ketten kiestek, így Gáll András és Tamás József folytatják a versenyzést, illetve a KSI-t képviselő Regős Gergely csatlakozik még hozzájuk. Közülük egy lép tovább, az öt kiemelt - tehát eddig védettséget élvező sportoló - Böhm Csaba, Demeter Bence, Szép Balázs, Koleszár Mihály és Bereczki Richárd mellé kerül hatodikként a fedett pályás bajnokság után. A hölgyeknél momentán nyolcan küzdenek, a négy kiemelthez, Gulyás Michelle-hez, Guzi Blankához, Barta Lucához és Bauer Blankához csatlakozik még két sportoló. Az Alba ÖSE sportolója, Alekszejev Tamara, továbbá Erdős Rita, Réti Kamilla és Simon Sarolta áll még harcban a kerettagságért.

-Sok versenyzőnk van, sok tehetség, tehát okoz fejtörést a válogatás, a rendszer bonyolultabb, mint sok sportágban. Nálunk amúgy az öttusa idén hattusát jelent, hiszen a felnőttek az olimpiáig lovaglásban versenyeznek, junior korosztálytól lefelé viszont már akadályfutás szerepel a programban. A budapesti Európa-bajnokság már nem ad kvótát, a sportág a kontinensviadalon – ünnepélyes keretek között - búcsúzik a lovaglástól.

Demeter Bence (balra) a Volán Börgöndi úti telepén készül a Peridotra. A kiemeltként védettséget élvező, riói olimpikon a futóedzéseket döntően korábbi versenyzőtársával, az immár edzőként tevékenykedő Eb-ezüstérmessel, Málits Istvánnal végzi

Fotó: Horog László / FMH

A február eleji, hétvégi eseményen hatvan külföldi mellett 65 hazai sportoló harcol majd, Hanzély elmondása szerint szép mezőny gyűlik össze. Tamás József és a Trion SC versenyzője, Gáll András egymással küzd majd, mindketten azt mondták, a hétvégi versenyen „győzzön a jobbik”. Rajthoz áll a 23 éves Böhm Csaba tavaly a krakkói Európa-játékokon - ami az aktuális Eb-nek számított - elért harmadik helyével már olimpiai kvótát szerzett, kiemeltként nem kell előválogatón részt vennie. Bár komoly az esélye, egyáltalán nem biztos, hogy szóhoz is jut Párizsban. A kérdés a MÖSZ illetékeseinek is komoly fejtörést okozott, hogy kiemeltként automatikusan szerepeljen-e az olimpián, vagy végigharcolja a válogatókat. A szövetségi kapitány, Martinek János döntése alapján kiemeltként indul, viszont további viadalok várnak rá az ötkarikás részvételhez. Hiszen benne van a pakliban, hogy kettőnél több magyar öttusázó szerez kvótát, ellenben az ország legfeljebb két versenyzőt indíthat nemenként Párizsban. A sportigazgató hozzátette, a korábbi olimpiák kapcsán rendre 3-4 sportolónk szerzett indulási jogot, amire a magyar öttusa erejét ismerve most is van esély. Tehát a szakmai munka felelősének kell majd döntenie az aktuális forma és az eredmények alapján, kik képviselhetik a piros-fehér-zöld színeket a francia fővárosban.

Böhm Csaba a Peridot viadalon nem harcol az életéért, lévén ötkarikás kvótával a zsebében ha hátra nem is dőlhet, de nem kell mindent egy lapra feltennie. A fővárosi sportoló háromszor végzett zsinórban a negyedik helyen, ezúttal szeretne dobogóra lépni.

- Jó lenne előbb végezni, mint az utóbbi években. Ez mindig erős verseny, a szezonnyitó. Ugyanolyan komolyan veszem, mint bármilyen más viadalt, a legjobbamat próbálom nyújtani. Az némi nyugalmat ad, hogy ezúttal nem kell válogatóznom.

Gáll András egy éve megnyerte a budapesti viadalt, Kairóban Tamás Joci mögött végzett, két pozícióval. Ezúttal nyilván más koreográfiában gondolkodik.

- Komolyabb megfázással, influenzás megbetegedéssel bajlódtam, ebből teljesen felépültem. Jó formában vagyok, de úgy gondolom, ez elmondható a másik két riválisról, Tamásról és Regősről is. Biztosan hatalmas küzdelem lesz közöttünk.

Tamás József a válogatott olaszországi, Siracusában tartott edzőtáborában nem vett részt végig, másfél hetet töltött Szicíliában. „Voltak - főként a kiemeltek -, akik három hetet tréningeztek Olaszországban, én a kairói verseny miatt előbb hazatértem, majd utaztam Egyiptomba. Az edzőtábor sokat adott nekem, remek körülmények között gyakoroltunk. Az őszi alapozásom a sérülések miatt nem volt tökéletes, Siracusában minden a helyére került, jó volt a hangulat a versenyzők között. Gyorsító munkát végeztem, jó állapotban várom a hétvégi eseményt. Komoly feladat előtt állok, amit meg kell oldanom, kiélezett versenyre számítok. Remélem, én végzek hármunk közül a legelőkelőbb helyen.