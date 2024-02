Eszterházy SC –

Gárdony-Pázmánd NKK

26-15 (12-7)

Eger, Eszterházy Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Fazekas Zsuzsanna, Ónodi Erika

ESC: Kiss-Gadányi – Zákányi 4, Tóth 1, Simon, Babinszky 7, Vass 1, Kiser 4. Cs.: Kozma, Bernát 1, Iván 1, Pint 2, Szentkeressy-Kovács, Gazsovics, Zsákovics 5, Szabó, Losonczi. Edző: Farkas József.

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka, Bőle (kapusok) – Szűcs 2, Hargitai 3, Vernes, Kukucska 2, Ágoston, Tóth Ficsor, Berkes-Kaiser 1/1, Zámori 3/2, Bártfay 1, Hamuth 2, Nemes 1, Berényi. Vezetőedző: Molnár József

Hétméteresek: 3/3 ill.3/3

Kiállítások: 4 ill. 6 perc

A középmezőnybe tartozó Eszterházy SC sem kezdett elsöprően, mindössze három gólt volt képes dobni 12 perc alatt, azonban a gárdonyi lányok ezt is alulmúlták, ők egyet sem. A 13. minutumban talált be elsőként a vendégek oldaláról Hargitai Dorottya. Ekkor úgy tűnt, beindul a tóparti egylet, kiegyenlített, sőt, Berkes-Kasier hetesével a vezetést is átvette, 3-4. Gyorsan fordítottak a hazaiak, s innentől már kézben tartották a meccset. A 25. percben még egy gólra kapaszkodott a Gárdony, azonban a szünetig már nem talált be, így a remek kapusteljesítménnyel és harapós védekezéssel előrukkoló egriek állva hagyták a Fejér vármegyeieket.

A fordulást követően megint hosszú góltalan percek után talált egy-egy gólt a Gárdony-Pázmánd, így az Eszterházy a 41. percre már tízgólosra hizlalta fórját, 18-8. Egy fellángolás nyomán még felzárkózott hat találatra Molnár József együttese, de most esélye sem maradt arra, hogy szorossá tegye a küzdelmet. Az Eszterházy 11 gólos diadalt aratott.

A Gárdony-Pázmánd NKK továbbra is az utolsó előtti, 15. helyen áll, szombaton 18 órakor a Szigetszentmiklóst fogadja.