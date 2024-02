MTK Budapest - Fehérvár FC 0-2 (0-2)

Budapest, Hidegkuti Nándor Stadion, 2839 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Kóbor, Huszár)

MTK: Demjén - Hej, Varju (Kovács M., 61.), Kádár, Kovács P. (Spalek, 79.) - Kocsis G., Horváth A. (Stieber Z., 61.), Bognár I., Kata - Németh K. (Molnár R., 91.), Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

Fehérvár FC: Tóth B. - Serafimov, Spandler, Gergényi - Bese, Christensen (Pető M., 92.), Csongvai, Katona M. (Kastrati, 63.), Schön (Kovács P., 92.) - Tóth T. V. (Szabó L., 70.), Stefanelli (Berki, 70.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Tóth T. V. (15.), Stefanelli (25.)

Sárga lap: Kata (20.), Hei (73.)

Fő a változatosság! Február közepe felé bandukol az év, de a bajnokság 20. fordulójának délutánján szikrázó napsütésben, pusztán egy pulóverben robog a meccsre a szurkoló. A találkozó felvezetéseként az MTK cheerleaderei lejtettek táncot a pálya közepén, amint zárták táncukat a hölgyek, azonnal felzendült a most is szép számmal, többszázas maggal érkező Vidi-szurkolók hangja. A világ változó folyamán Bartosz Grzelak sem horgonyozta le hajóját, kissé átvariálta a szerdán, Kisvárdán diadalt arató kezdőjét. Lirim Kastrati, Sigér Dávid és Nejc Gradisar is a kispadra került - ahol már ott volt a betegségéből felépült Szabó Levente is -, a kezdőben Nicolás Stefanelli, Csongvai Áron és Tóth Tamás Vid kaptak helyet. A fehérvári tréner elárulta a meccs előtt, nincs komoly oka a változtatásnak, csupán taktikai...

Csongvai Áron (jobbra) volt a Vidi csapatkapitánya

Fotó: Kricskovics Antal

Amivel már az első percekben sem volt gond, erőteljesen kezdett a Vidi, s az 58. másodpercben Stefanelli lőhetett közelről az első szögletet követően, de a jobb alsó elől eltérítette a labdát egy kósza hazai láb. Az MTK a 6. percben reagált először a piros-kékek dominanciájára, az előrehúzódó Kocsis Gergő kínálta meg távolról Tóth Balázst, a fehérvári kapus résen volt. A 13. percben Katona Mátyás gondolt egyet, s jó 22 méterről eresztett meg egy löketet, Demjén csak kiütni tudta labdát, amit csak centik híján nem tudott kapura fejelni a kipattanóra érkező Tóth Tamás. A 15. percben már pont jó helyre érkezett a Vidi 19 esztendős, saját nevelésű játékosa. Stefanelli osztott ki egy kötényt Varjunak, így fordulhatott kapura Katona, erős lövését védte Demjén, de a kipattanó Schönhöz került, az ő lövése is levágódott, Tóth Tamás Vid azonban 7 méterről a léc alá emelt, első NB I-es gólját szerezve, 0-1. Húsz perc elteltével keveredett először a Vidi tizenhatosának közelébe az MTK, Németh Krisztián lépett ki a jobb oldalon, majd Jurinának készítette le a labdát, 17 méterről lőtt jobbal a bosnyák támadó, jócskán a kapu mellé. Hei Viktor már jóval közelebb került, 6 méterre a kaputól, estében gurította el a labdát keresztbe. Az ellenakcióból Schön iramodott meg, remekül centerezett, Tóth éppen csak lekésett róla, de a védője lábáról a vonalon túlra pattant a labda. A szögletet Christensen ívelte át a hosszúra, ahol a mindössze 167 centis Nicolás Stefanelli fejelt (!) a jobb sarokba, 0-2. Fölényben futballozott a Fehérvár, jó volt nézni a játékát. Stefanelli sokat robotolt, Tóth Tamás Vid harcosan lépett vissza a labdákért, míg a Bese, Szerafimov, Spandler, Gergényi, Schön alkotta védelem éppen olyan egységben mozgott együtt, mint ahogy azt a bemelegítésnél Johan Sandahl asszisztensedzővel gyakorolták. A hajrához közeledve így Kovács Patrik átlövéssel próbálkozhatott csak, bombáját remekül védte Tóth Balázs, a kipattanó pedig elsuhant a lábak előtt. Grzelak-mester próbálta felpörgetni csapatát a szünet előtt, mert látta, hogy leült kicsit a gárda, s szinte rögtön ezután Varju került óriási helyzetbe, lapos lövésére leért Tóth Balázs, nagyot védett.

Tóth Tamás Vid első élvonalbeli gólját szerezte

Fotó: Kricskovics Antal

Fordulás után a hazaiak mezőnyfölényével csordogáltak a percek, amit aztán Bartosz Grzelak meg is unt. Kastratival próbálta frissíteni a támadójátékot. Azonban továbbra is az MTK volt aktívabb, különösen a csereként beállt Kovács Mátyás okozott zavart a fehérváriak bal oldalán. Eseménytelenül teletek a percek, mígnem az utolsó tíz perchez közelítve Kovács Patrik emelését ütötte ki a bal felső elől hatalmas bravúrral Tóth Balázs, majd a szöglet után az oldalhálóban landolt egy megpattanó labda. A fehérváriak kézben tartották a meccset, sőt, a hajrában tizenegyeshez jutottak, miután Kocsis kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül. Azonban a videózás után Karakó Ferenc játékvezető visszavonta ítéletét.