- Gratulálok a Diósgyőrnek a győzelemhez. Nagyon jó lenne 11 a 11 ellen lejátszani ezt a mérkőzést, máshogy alakulna valószínűleg a találkozó, de ez a futball, ilyen dolgok megtörténnek - vélekedett Bartosz Grzelak a találkozót követő sajtótájékoztatón. - Ne értsenek félre, nem a játékvezető döntését kritizálom ezzel, csak jó lett volna megnézni, hogy hogyan visszük tovább az addig jól betartott játéktervet teljes létszámban. Alapvetően büszke vagyok a játékosokra, még a szünetben is teljesen pozitív volt a hozzáállás, hittünk benne, hogy sikerül gólt, vagy gólokat szereznünk. A támadóharmadba egész jó labdákkal be is jutottunk, de a támadások befejezéséhez most nem volt elég minőség. Kemény érzés, hogy a végére így elment ez a találkozó és négygólos lett a különbség. De ez is a játékosok mentalitásából fakad, hátrányban is mentünk előre, támadókat cseréltünk be, hogy jobb eredményt, gólokat érjünk el, de ebből fakadóan ma az ellenfél talált be a meccs végén többször is. Megvisel ez a vereség ebben a pillanatban, de pozitívum volt a játékosok mentalitása, nagyon jó volt látni, hogy Fehérvárról ma is sokan elkísértek minket, ezekből a tényekből tudunk táplálkozni és menni kell tovább, készülünk a következő feladatokra.

A Vidi trénere reagált a DVTK-nak a napokban kölcsönadott Szabó Levente szereplésére is. A fehérvári kötődésű csatár csereként állt be és duplázott.

- Levi egy remek ember, jó a kapcsolatunk, megéltünk a Vidinél rosszabb és jobb időket is együtt. Sok sikert kívánok neki a karrierjéhez, de ma nem ez járt a fejemben, hogy éppen ő szerezte az utolsó két gólt - mondta Bartosz Grzelak.

A DVTK szerb vezetőedzője fontos diadallal debütált a kispadon.

- Az első tíz percben nem volt meg a kellő önbizalom a játékosokban az érzésem szerint. Hátulról jól építkeztünk, de lassúak voltunk a labdával. Azt kértük a csapattól ekkor, hogy ne pánikoljunk akkor sem, ha az ellenfélnél van a labda, később át is vettük a kontrollt a meccs felett. A piros lap nyilván nagy hatással volt a mérkőzésre, utána nagyon okosan hoztuk le a meccset emberelőnyben, megérdemelten nyertük meg a találkozót - értékelt Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője.