Anatoli Bogdanov együttesnek nem maradhatott már célja idénre, mint a fiataloknak adott lehetőség mellett emelt fővel befejezni a bajnokságot. Ehhez a kék-fehéreknek fel kellett állniuk a kedden kapott nagy pofonból, amikor a DVTK 12-3-ra nyert a Raktár utcában.

Nagy lendülettel, harciasan kezdett a FEHA19 Brassóban, ezzel pedig látványosan nem tudott mit kezdeni az elején a hazai gárda. Bogesic és Dobos is veszélyeztetett, utóbbi két ízben is, de sajnos Dubeau védeni tudott. Pár perc után megérkeztek a hazaiak is a mérkőzésre, sőt hét perc után emberelőnybe is kerültek, Blackwaterék alaposan meg is sorozták Melnyicsukot, aki azonban állta a sarat. Ezt követően a Fejér vármegyeiek is megpróbálhatták öt a négy ellen, és bár előttük is akadt jó néhány lehetőség, nem született meg a találkozó első gólja. Négy perccel az első szünet előtt megtört a jég, sajnos a brassóiak találták meg először a góllövő ütőjüket, Zagidullin távoli lövése akadt be az alsó sarokba, Melnyicsuk sokat nem látott belőle, 1-0.

Jól kezdte a középső harmadot a FEHA19, Alapi kínálta meg Dubeaut emberes lökettel, a kapus azonban hárítani tudott. Kifejezetten pörgős mérkőzés kerekedett ki, a két hálóőr egy percig sem unatkozott,a vendégek részéről Dobos és Németh érezte magát igazán elemében. Pariban volt a Fehérvár, emberelőnyben is hokizhatott két ízben, de nem sikerült élni a fórokkal.

A harmadik harmadban is kiegyenlített játékot láthattak a nézők, de gólt a Brassó szerzett. A 46. percben emberelőnyben Van Wormer talált be közelről, igazi tumultus alakult ki a kapu előtt, videózták is az esetet a játékvezetők, de végül megadták, 2-0. Nem adta fel a FEHA19, de ismét Melnyicsuk kapitulált. Kilenc perccel a vége előtt Valchar lövése kúszott át Melnyicsukon, 3-0. A folytatásban néhol elszabadultak az indulatok, a Fehérvár megpróbált mindent, de nem sikerült szépíteni.

Corona Brasov – FEHA19 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Brassó, 1000 néző. V.: Magyar, André, Simon.

Brassó: Dubeau – Piche, Holwell (1), Kóger, Schaber, Van Wormer 1 – Borisenko, Lowney, Valchar 1, Cornet (1), Blackwater (1) – Bors, Farkas T., Gajdó, Sills (1), Zagidullin 1 – Szabó K., Kovács E., Rokaly-Boldizsár. Vezetőedző: Dave MacQueen.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy, Falus, Zezelj, Ulamec, Blasko – Vokla, Bogesic, Németh Z., Dobos, Farkas L. – Csollák, Kasinski, Ambrus Cs., Alapi, Keceli-Mészáros – Salamon, Fekete, Strazdins. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 43-28.