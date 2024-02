A Sportklub rossz szezonkezdés után egyre jobban jön fel a tabellán, Kevin Constantine szerepvállalása óta felfelé ívelő pályán vannak. A FEHA19 utolsó hazai mérkőzésére készült az alapszakasz első felében, így egy jó lezárás pozitív töltetett adhat a fiataloknak. Ennek már csütörtökön megágyaztak Anatoli Bogdanov tanítványai, hiszen a címvédő Gyergyót hosszabbításban elkapták a Raktár utcában. A szombat délutáni bajnokit is jól kezdte a Fehérvár, a második percben Farkas László mattolta Adorjánt, 1-0. Kiegyenlített találkozót vívtak a felek, a hazai fiatalok bátran és jól játszottak, Adorjánnak nem egy bravúrt kellett bemutatnia. A túloldalon Márkus sem unatkozott, de több minőségi helyzet adódott a Fejér vármegyeiek előtt, azonban ezek ki is maradtak.

Ahogyan az első játékrészt, úgy a másodikat is nagyszerűen kezdte a Fehérvár, ezúttal egy perc sem kellett a gólhoz, Dobos volt eredményes, 2-0. Próbálta magát csipkedni a Csíkszereda, de Márkus és a védelem stabil lábakon állt, rengeteg blokk volt. Az erdélyi csapat egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, a harmad közepén ez emberelőnyben csúcsosodott ki, a fórban pedig Becze a kapuvas mellől betalált, 2-1. Szinte rögtön emberelőnybe is került a Fehérvár Reisz fegyelmezetlensége miatt, de még csak helyzetig sem jutottak a hazaiak, öt az öt ellen Rachinskiy hagyott ki egy ajtó-ablak helyzetet. Újabb kimaradt fehérvári előny után Dobos sem tudta értékesíteni a ziccerét.

A harmadik játékrészt nagy elánnal kezdték a vendégek, és ennek sajnos meg is lett az eredménye, Sofron hozta be szépen a korongot a harmadba, majd keresztbe Reiszhez passzolt, aki élt a nagy lehetőséggel, 2-2. Nem szegte ez kedvét a fiataloknak, emberelőnyben 13 perccel a vége előtt betaláltak, Blasko kotort be egy kipattanót, 3-2. Az esetet les miatt visszanézték a játékvezetők, de megadták. Nem sokáig vezetett a FEHA19, Sofron révén ismét egyenlítettek az erdélyiek, 3-3. Ez kicsit megfogta a fehérváriakat, egy védelmi kihagyást Levin használt ki, 3-4. Itt még nem volt vége a lejtmenetnek, emberelőnyben Asuchak volt eredményes, 3-5. Innen már nem volt visszaút, a Csíkszereda elvitte mind a három pontot Székesfehérvárról.



FEHA19 – SC Csíkszereda 3-5 (1-0, 1-1, 1-4)

Székesfehérvár, 369 néző. V.: Soós D., Anderson, Devaney, Szabó.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Kasinski, Dobos 1, Vértes (1), Blasko 1 (1) – Falus, Salamon, Ulamec, Zezelj (1), Ambrus Cs. – Bogesic, Csollák (2), Farkas L. 1, Németh Z., Keceli-Mészáros (1) – Bajkó, Hrabák, Alapi, Antonijevic, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Csíkszereda: Adorján – Kubat (2), Rutkowski, Reisz 1, Levin 1 (2), Sofron 1 (1) – Gecse H. (1), Ferencz-Csibi, Asuchak 1, Rokaly Sz., Brown – Salló, Láday, Péter, Skachkov (1), Becze 1 – Rokaly N., Svetina, Fodor. Vezetőedző: Vaclac Novak.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 30-42.