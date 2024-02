A brit világbajnok pilótát már nem először boronálják össze az olasz csapattal, de ezek rendre csak pletykák voltak, úgy tűnt, a Mercedes és Lewis Hamilton párosa megbonthatatlan. A hétszeres világbajnok versenyző ráadásul tavaly egy plusz egy évvel meghosszabbított szerződését, az opcionális esztendőre lehet már nem lesz szükség. Több olasz és spanyol sajtó lehozta hírként, hogy 2025-re megállapodott egymással Hamilton és a Ferrari, így a brit és a német istálló nem aktiválná az opciós évet.

Érdekes a teória, hiszen a Mercedessel sikert sikerre halmozó Hamilton és az istálló is folyton hangoztatta, hogy egymással képzelik el a jövőt, a brit nyolcadik világbajnoki címét együtt akarják elérni. 2021-es elveszített bajnoki finálé óta nem megy annyira a németeknek, és bár az idei autójukat jelentősen áttervezik a hírek szerint, a hosszú távú folytatás lehet nem valósul már meg. Sokszor hangoztatják F1-es berkekben, hogy minden nagy bajnok egyszer a Ferrarinál akar versenyezni, még ha az olaszok 2007 óta nem is nyertek egyéni világbajnoki címert. Úgy tűnik Hamilton is vonzza a legendás istálló, helye mindenesetre könnyen lehetne, hiszen 2025-re egyelőre csak Charles Leclercnek van szerződése a vörösökkel, Carlos Sainz hosszabbítására még nem került sor.

Nem tudni, mennyi valós ez az információ, de a BBC információi alapján a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wollf csütörtök délutánra rendkívüli csapatgyűlést hívott össze, melynek témája Hamilton távozása lehet.