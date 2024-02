Jó előjellel utazhatott a MÁV Előre Kazincbarcikára, hiszen hazai környezetben alig több mint egy óra alatt, három szettben megverte a közvetlen rivális Vegyész RCK-t.

Az első játszmában a székesfehérváriak magabiztosan kezdtek, 13-12-ig végig vezettek, ekkor azonban fordított a házigazda. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, 17-16-nál azonban a vendégeknek sikerült meglépniük, majd 24-20-ra is vezettek. Ekkor a VRCK egy nagy rohanást indított meg, felzárkózott egy pontra, de a negyedik szettlabdát már nem tudta hárítani, 23-25.

A második felvonásban a hátrány ellenére magabiztosan kezdett a Kazincbarcika, 4-4-nél kétpontos előnyt harcolt ki magának, amelyet 19-15-nél négyre növelt. Ekkor a MÁV Előre felzárkózott egy pontra, de a VRCK ismét felébredt, 24-18-ra húzott el, a második játszmalabdáját pedig már ki is használta, 25-19.

A harmadik szettben megmaradt a hazaiak lendülete, az első pontok után 7-4-nél már hárommal, 9-5-nél pedig néggyel vezettek. Ebből az előnyből aztán hol engedtek, hol pedig ötre növelték, de a székesfehérváriaknak esélye sem volt egyenlíteni, előnybe kerültek a kazincbarcikaiak, 25-20.

A folytatásban a MÁV Előrének kötelező volt a szettgyőzelem, hiszen ha a negyediket is elveszti, akkor a mérkőzést is elbukja. Az első pontok után hárommal is vezetett, de a VRCK ismét lendületbe jött, 12-9-nél hárommal, 16-12-nél pedig néggyel ment. Ezt szép lassan sikerült a vendégeknek ledolgozni, és fokozatosan eljutni döntetlenig, 19-19-nél pedig a vezetést is átvették. Nem tartott az öröm sokáig, 23-22-nél nem értették meg egymást a Loki játékosai, így meccslabdákhoz jutott a Kazincbarcika, amelyekből rögtön az elsőt kihasználta a hazai együttes, 25-22.

GreenPlan-VRCK – MÁV Előre Foxconn 3-1 (23-25, 25-19, 25-20, 25-22)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 210 néző, Vezette: Jámbor, Villás

GreenPlan-VRCK: Garan 2, Jirásek 16, Gurskii 1, Péter B. 20, Bibók 24, Cziczlavicz 5. Csere: Velicsko 3, Óhidi 1, Péter M., Kiss (liberó). Vezetőedző: Toronyai Miklós

MÁV Előre Foxconn: Tomanóczy 16, Péter A. 8, Fazekas 17, Szávai 3, Sebestyén 8, Dileo 5, Csere: Szentesi (liberó). Vezetőedző: Adrian Pricop