A tabella második helyén álló fehérváriak a középmezőnyben tanyázó Kometa Kaposvári KK vendégei voltak a hétközi fordulóban, a vendégek számítottak toronymagas favoritnak, egészen a mérkőzést megelőző estéig. Akkor ugyanis ha bomba nem is robbant a Gáz utcában, de kellemetlenség adódott, a klub a kezdés előtt négy órával szűkszavú közleményben jelezte, két amerikai kulcsember, James Dickey és Anthony Roberts nem lép pályára, ugyanis pályán kívüli sportszerűtlen magatartásukkal vétettek a klub szabályzatai és etikai normái és a hatályos MKOSZ szabályok ellen. Egyben jelezték, belső vizsgálatot kezdeményeztek, eltiltották a két kosárlabdázót. Minden jel arra mutat, a fiúk hiányoztak a parkettről, lévén a házigazdák 92-89-re nyertek.

A KKK közelmúltban kinevezett szlovén trénere, Dalibor Damjanovic érthetően elégedetten értékelte a mérkőzésen történteket.

- Hatalmas gratuláció a játékosoknak. A korábbi, ZTE elleni meccs hetében nélkülöztünk több játékost, például Abellt is. Nem akarok nagyon belemenni, de ez az oka, hogy hasonló meccseket produkáltunk, mint amilyen a Zalaegerszeg elleni is volt. Az Alba ellen igyekeztünk jól felkészülni, ami sikerült is. A játékosok kitartottak a taktika mellett, sokáig nem tudtuk, hogy Abell játszhat, vagy sem, ugyanis korábban megsérült a válla, nem tudott edzeni. Nagy köszönet neki is, hogy segített ezúttal is. A csapatnak is köszönöm, hogy odatették magukat. Külön köszönöm Tahj-nak, hogy követte a tervet és okosan játszott a végjátékban. Gratulálok az Albának is, sok sikert kívánok nekik a folytatásban. Feltehetően azért tudtunk nyerni, mert szűkebb rotációt kellett használniuk, két, fontos játékosuk hiányzott.

Jandro Zubillaga, a fehérváriak trénere nem keresett kifogásokat.

- A kaposváriak keményen játszottak, megérdemelten nyertek annak ellenére, hogy néha szerencséjük is volt, de ez benne van a játékban. Köszönöm a szurkolóknak, hogy elkísértek, támogattak minket idegenben is. Gratulálok a játékosaimnak is, büszke vagyok a fiatalokra is, akik nem korábba nem kaptak sok bizalmat, ezúttal bátran szálltak be. Nehéz helyzetben vagyunk most, de szerencsére sok meccset nyertünk, jó helyről várhatjuk a rájátszást. Pihenünk és készülünk a bajnokság következő szakaszára, ahol a legjobbunkat igyekszünk majd nyújtani.

Tahj Eaddy, a somogyiak irányítója jól játszott, 17 pontot gyűjtött a találkozón.

- Nagyon nagy győzelmet arattunk. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, fontos volt a siker a folytatás szempontjából. Mindent megteszünk, hogy a legjobb nyolc között legyünk az alapszakasz végén, a bajnoki szünet előtt nagy önbizalmat ad számunkra ez a mérkőzés.

Siyani Chambers, a fehérváriak fazonszabásza csapat legeredményesebbje volt, 24/6 ponttal.

- A házigazdák keményen játszottak, jobban kezdtek és hajtottak a pályán. Azt gondolom mi is küzdöttünk, azonban elkövettünk néhány hibát, amit javítanunk kell majd a későbbiekben.

A fehérváriak ügyvezetője, Simon Balázs érdeklődésünkre elmondta, a jövő hét elején várhatók bejelentések Roberts és Dickey további, fehérvári pályafutásával kapcsolatban. Bár a sportvezető nem említette, aligha velük képzeli el a folytatást a kék-fehérek vezérkara. Az átigazolási időszak az elkövetkező napokban zárul, a koronázóvárosiak nyilvánvalóan mindent megtesznek, hogy a bajnoki rájátszásra megerősítsék a keretet, vélhetően új légiósokkal.