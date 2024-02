Pedig már a második perc végén vezetett Anatoli Bogdanov együttese, Farkas László talált be Adorján kapujába. Jól mozgott a FEHA19, több helyzetük volt a hazaiaknak, majd a második harmadot Dobos gólja nyitotta meg, így már 2-0-ra vezettek a fiatalok. Becze ugyan szépített ebben a játékrészben, de a Fehérvár jól tartotta magát továbbra is. Aztán az utolsó húsz percben minden elromlott, a 44. minutumban Reisz egyenlített, azonban erre emberelőnyben Blasko még tudott válaszolni. Ezt követően minden rosszul alakul a Fejér vármegyeiek számára, öt perc alatt három gólt is kapott Márkus, a védekezés rövidzárlatait kíméletlenül kihasználta a Csíkszereda, 3-5. Innen már nem volt visszaút, így a vendégek mind a három pontot elvitték a Raktár utcából.

– Amikor voltak, akkor a helyzeteinket hatékonyan használtuk ki. Azonban túl könnyen kiadtuk a kezünkből a vezetést, a meccs kritikus fázisaiban elkövetett súlyos egyéni hibák megbosszulták magukat. Ezek megengedhetetlen hibák olyankor, amikor egy ennyire tapasztalt ellenfél ellen nálunk van a vezetés. Nem szabad nekik lehetőségeket adni, nem szabad besétálni az utcájukba, és kizökkenni, amikor keményebben játszanak. Az egyéni hibák megpecsételték ma a sorsunkat – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– Elismerés illeti az ellenfelet, 1-0-ra megnyerték az első harmadot, majd 1-1 lett a második játékrész. Gólra váltották a helyzeteiket, kétszer mehettek 2-1-ben ránk, ebből az egyiket belőtték, ezzel vezettek. A második góljukat hasonló szituáció előzte meg, és azt is kihasználták. A FEHA19 az elejétől fogva készen állt a játékra, mi pedig valamiért nem voltunk a topon. Az apró részletekkel voltak gondjaink, a játéktervet nem sikerült maradéktalanul kivitelezni, hibákat követtünk el, amelyekkel az ellenfél élt. Szerencsések voltunk, hogy két emberelőnyös gólt tudtunk szerezni, és végül megszereztük a három pontot – értékelt Mark Lerose , a Sport Club Csíkszereda másodedzője.