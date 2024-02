Minderről az Alba Regia Atlétikai Klub elnökével, Hirt Károllyal Csákváron beszélgettünk, ahol éppen a helyi általános iskola 3-6. osztályos tanulóinak felmérése zajlott szerda délelőtt. Ők már az ARAK Aktív HiPer (high-performance) vidéki versenysorozatának „tesztelői”. De miről is van szó pontosan?

- Az ARAK Aktívban az évek alatt rengeteg fehérvári gyereket felmértünk a váltóversenyek során, de ahogy teltek az évek, azon kezdtünk gondolkozni, hogyan tudnánk ezen a programon túl valami olyasmibe fogni, ami közelebb áll a kiválasztó tevékenységünkhöz. A koronavírus járvány után döntöttünk úgy, hogy olyan mérőeszközöket szerzünk be, amikkel teremben tudjuk mérni a futógyorsaságot és a robbanékonyságot – mondta az elnök, akitől azt is megtudtuk, hogy a programot 2022 őszén el is indították a városban. Az első évben 15 általános iskolában mintegy 2600 diákot mértek fel, nagyjából 13 ezer mérést végeztek.

A program lényege, hogy négy éven keresztül minden évben teszteljék a diákokat, hogy lássák, hogyan változnak a képességeik.

A műszerekkel a futás esetében századra, a súlypontemelkedés esetében pedig milliméterre pontos méréseket lehet végezni.

– A felmérésekből izgalmas kihívást kreáltunk: az iskolákon belül megversenyeztetjük az évfolyamokat, a legjobbakat külön díjjazzuk, majd a tanév végén rendezünk egy városi döntőt is. Az elmúlt években ugyanakkor azt is láttuk, hogy a fehérvári iskolákat már lefedték a különböző sportágak, nehéz új, még nem sportoló tehetséges gyerekeket találni. Ezért a programot kiterjesztjük a vidéki iskolákra – folytatta Hirt Károly.

A szakember szerint sajnos ma már futni sem minden gyerek tud

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A „tesztüzemmód” a Székesfehérvári Tankerületi Központ három vidéki iskolájában fut: a csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában, az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint Móron a Radnóti Miklós Általános Iskolában. Utóbbi egyébként a sikeres atléta, az ARAK-nál nevelkedett Takács Boglárka iskolája. Az elképzelések szerint az „éles” vidéki program idén ősszel indul és a városihoz hasonlóan a tanév végén megyei döntővel zárul Székesfehérváron a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban. A klubnál remélik, így felszínre kerületnek olyan vidéki tehetségek, akik Fehérvárra jönnek majd középiskolába és az ARAK-nál versenyezhetnek.

Adódik a kérdés, hogy a program alatt elvégzett rengeteg mérés akár egy tudományos munka alapját is adhatná? - Valóban, és mivel hosszú távon ki lehetne ezeket a méréseket terjeszteni a vármegye határain kívülre is, így nekünk is megfordult a fejünkben ez a lehetőség. Ehhez már kértünk segítséget a Sportért Felelős Államtitkárságtól. A program elindításához egyelőre a MOL-Új Európa Alapítványtól kaptunk támogatást – fogalmazott az elnök, aki azt is elmondta, az eddigi mérések visszaigazolják azt, amit eddig is tudtak: a 6-8. osztályos lányoknál elkezd növekedni a testzsírtömeg és még az egyszerűbb mozgásformák további fejlődése is leáll. A fiúknál, serdülőkorban ugyanakkor izomtömeg növekedés figyelhető meg, vagyis a mozgás javul. Komolyabb következtetéseket azonban egy négyéves mérési ciklus lezárultával lehet majd levonni. Annyit azonba hozzátett a szakember: sajnos rendkívül gyenge fizikai képességekkel rendelkeznek a mai gyerekek.