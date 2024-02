Hatalmas volt a csata a parketten, az első negyedet négy ponttal nyerte a Körmend, a másodikat eggyel az Alba, a fehérváriak jó szokásukhoz híven, a harmadik tíz perc során elléptek, a nagyszerűen triplázó csapatkapitány, Vojvoda vezérletével tíz ponttal vezettek (62-72), de a házigazdák nem adták fel. Egyre közelebb jöttek, a végjátékra pedig már előnnyel fordultak, végül pedig 103-98-ra nyertek egy olyan mérkőzésen, amelyen a dobott pontok jól tükrözik, hogy nem a védekezés volt hangsúlyos. Az Alba harmadik vereségét szenvedte el a szezonban, előzőleg Szombathelyen és Debrecenben kaptak ki Alejandro Zubillaga tanítványai.

Kocsis Tamás, a vendéglátók trénere érthetően elégedetten értékelte a látottakat. Négy vereség után kiegyenesedni látszanak, előbb az ősi riválist ZTE-t verték múlt hétvégén, idegenben, legutóbb pedig hazai pályán a döntőbe igyekvő koronózóvárosiakat.

- Nagyon örülünk a győzelemnek, elképesztő, amit a srácok ma letettek az asztalra. Volt hullámvölgy a játékunkban, de úgy gondolom, ez teljesen törvényszerű annak tükrében, ahogy erre a meccsre tudtunk készülni. Nyilván 11 játékost írtunk be a jegyzőkönyvbe, de abból öt tegnap még lázas volt, tehát le a kalappal előttük, hogy így is vállalták a játékot. Amiről novembertől-januárig beszéltem, hogy mennyire hiányzik egy irányító ebből a csapatból, szerintem jól látható, ha van ilyen játékosunk, minden másként alakul. Nyilván megint kaptunk 98 pontot, de ha őszinte vagyok, engem most ez totálisan nem tud érdekelni, a lényeg a győzelem, megyünk tovább ezen az úton. Oda kell figyelni továbbra is, mert bárki-bárhol tud nyerni ebben a bajnokságban, nem szabad, hogy ez a győzelem a fejünkbe szálljon. Most a feladat az, hogy mindenki gyógyuljon meg, menjen haza, szedje be a gyógyszereit, pihenjen, a következő fordulóban pedig felkészülten várjuk a Honvédot. Köszönjük a szurkolóknak, mert elképesztő energiát adtak ismét a csapatnak.

Alejandro Zubillaga Jimenez, az albások szakvezetője sportszerűen gratulált a nyugatiak sikeréhez.

- A vendéglátók végig kitartóan játszottak, mindent megtettek a győzelemért. Köszönet a szurkolóinknak, akik újra itt voltak, hogy támogassanak bennünket, emellett gratulálok a Körmend drukkereinek is, ugyanis fantasztikus élmény volt itt játszani, az atmoszféra lebilincselő, mindig szívesen jövök ide. Egyértelműen látszik, hogy védekezésben javulnunk kell, ebben ezúttal nagyon nem voltunk hatékonyak, rengeteg hibát vétettünk. A vereség hozzátartozik a sporthoz, de most az a célunk, hogy felkészüljünk a playoffra, ehhez fejlődnünk kell. Nem volt szerencsénk a faultokkal, ami befolyásolta az eredményt, hiszen míg a Körmend 27 büntetőt dobott, mi mindössze nyolcat, ami a rossz védekezésünknek tudható be. Készülünk a hétvégi, Pécs elleni, hazai mérkőzésre, ahol természetesen nyerni szeretnénk.

A hazaiak egyik legjobbja az első, nyári igazolás, a kanadai és horvát állampolgársággal egyaránt rendelkező Nikola Djogo volt, aki 15/6 pontot szorgoskodott össze.

- Ez volt a szezonban az első meccs, amelyen végig fókuszáltak voltunk. Korábban a második félidőben általában lelassultunk, nem találtuk a fonalat, ezúttal minden jól alakult. Remélem a következő meccsen is így lesz.

Siyani Chambers, a fehérváriak amerikai irányítója a 29/24 pontot jegyző Vojvoda mögött együttese második legeredményesebbje volt. A tengerentúli sportoló 19/9 egységet termelt.

- Gratulálok a körmendieknek, nagyon keményen, határozottan játszottak. Itt mindig nehéz nyerni, pontosan tudom, hiszen a tavalyi idényben az Egis csapatában szerepeltem. Néhány védekezési hibát elkövettünk, amelyek befolyásoltak a végeredményt. Vissza kell mennünk az alapokhoz, pár dolgot rendbe kell tennünk a játékunkban. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ide sokan elkísértek és támogattak bennünket.