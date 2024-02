A vártnál rosszabbul sikerült Európa-bajnokságot követően a világbajnokságnak azzal a céllal vágtak neki női pólósaink, hogy kvótát szerezzenek. Ezt a csoportkörben alapozhatja meg a Mihók Attila és Cseh Sándor irányította válogatott. Az első akadályt sikeresen vették a lányok, Új-Zéland ellen az első percekben még akadozott a gépezet, de aztán a félidőig megnyugtató előnyt építettek ki a magyarok. A gólszegény harmadik negyedet követően a negyedikben még jobban kinyílt az olló, így sima győzelem lett a találkozó vége. Fontos a siker, de ezen a mérkőzésen is visszaköszönt az Eb-n látott hiba, vagyis a védekezés nem mindig működött megfelelően, öt gólt is centerből kapott a válogatott.

– Jobb érzés győzelemmel kezdeni egy világversenyt, mint vereséggel, ezt most már én is megtapasztaltam. A játékot illetően van még miről beszélgetnünk a lányokkal, centerből kapott akciógólból egy is sok, nemhogy öt… Hamarabb odaértünk a lövőkre, kevesebb gólt kaptunk átlövésből, erre a centerek megszórtak minket – szerencsére ez sem veszélyeztette a győzelmünket. Határozottabban kell védekeznünk, nem az ellenfél játékerejétől függ, hogy a bekkeknek mi a feladatuk. A lőtt gólok számával elégedett vagyok, de azért volt néhány elkapkodott befejezésünk – értékelt Mihók Attila a Nemzeti Sportnak.

Az „A” csoportban igazi rangadót rendeztek, ugyanis az Egyesült Államok csapata Hollandiával találkozott, ennek a kvartettnek a végeredménye nem mindegy a magyarok szempontjából. Ugyanis a mieink ha csoportelsőként végeznek, akkor az „A” másodikjával találkoznak, mivel az USA 10-8-ra nyert, így a papírforma szerint a magyar válogatott a hollandokkal csaphat össze a negyeddöntőben. Persze addig még két mérkőzést meg kell nyerni, kedden 11.30-tól Szingapúr következik.