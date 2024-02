Alba Fehérvár KC – Dunaújvárosi Kohász KA 31-30 (17-15)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Felhő Tamás, Öcsi Ferenc

Alba Fehérvár KC: Kubina – Zrnic 4, Afentaler 4 (1), Sulyok, Kövér 3, Utasi 5, Takó 4. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Szabó K. 6 (1), Dubán, Szmbatjan 5 (3), Kocsis B. Vezetőedző: Horváth Roland.

DKKA: Oguntoye – Agócs 1, Trawczynska 7 (3), Borgyos 4, Nick 2, Szalai B. 8, Sallai N. Csere: Wéninger (kapus), Moreno, Paróczy 1, Bouti 1, Lakatos 1, Gajdos, Török F. 3, Arany 2. Vezetőedző: Paic Róbert.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 3/3.

Presztízsmeccs a javából! Röviden így lehet jellemezni a két csapat párharcát, amelynek évtizedeket átívelő múltja van. Mindkét együttes eredményesen működött korábban a nemzetközi porondon – a Kohász, illetve elődje a Dunaferr kicsit jobban, de az Alba is nagyot virított még 2005-ben az EHF Kupa elnyerésével. Mostanság inkább a középmezőnyben találjuk őket, de ettől függetlenül mindig igazi csemegét jelent a szurkolók számára ez a párosítás.

Szalai Babett és Utasi Linda gólváltása vezette be a találkozót, majd Kubina Molli Sallai Nikolett lövését hárította bravúrral. Nagy iramot, kiegyenlített játékot láthattunk a folytatásban, felváltva érték el a csapatok találataikat. A DKKA szakmai igazgatója, Bulath Anita a lelátóról instruálta korábbi társait, akik igyekeztek észrevételeit megfogadni. A 9. percben emberelőnybe kerültek a vendégek, akik Nick Viktória góljával először kerültek kétgólos előnybe, 4-6. Több hiba csúszott a Fehérvár játékába, és ezt kíméletlenül kihasználta riválisa. A 12. percben 5-8-nál unta meg Horváth Roland mindezt, időt kért, s ezután szinte rögtön be is lőtte helyzetét Afentaler Sára. A továbbiakban is nehezen haladt a hazaiak szekere előre, viszont a lehető legjobbkor jöttek Bruna Zrnic és Tamara Szmbatjan üres kapus góljai, mert ezekkel több, mint tíz perc után érték utol ellenfelüket, 9-9. Majd Takó Viktória a vezetést is megszerezhette volna, de egy az egyben Oguntoye Viktória mellett az alapvonalon kívülre lőtt. Bár próbált szabadulni vendéglátóitól a Kohász, de éppen az ellenkezője történt, a 23. percben Takó az üres kapuba lőtt, és először állt magasabb szám az Alba neve mellett a mérkőzésen, 12-11. Elkapta a fonalat a házigazda, és a lendületesen játszó Afentaler révén újabb góllal örvendeztette meg szurkolóit.

A szünet után Utasi folytatta a gólgyártást, míg a túloldalon Szalai is már a negyedik találatát szerezte, 18:16. Határozottan védekezett az Alba, és ennek is köszönhetően harcolt ki a 35. percre ötgólos előnyt Szabó Kitti góljával, 21-16. Igaz hozzájárult ehhez Tóth Nikolett is, akiben sorra akadtak el az újvárosi próbálkozások. Nem véletlenül alakult ki tetemesebb különbség (23-16) az első tíz perc után, igazán Szalai Babett rutinján, és zsinórban belőtt három találatán múlott, hogy még volt reményük a piros-fehéreknek a felzárkózásra, 23-19. Intő jelek voltak ezek, alaposan befékezett az Alba, több mint öt perces gólcsendet követően Szmbatjan oldotta ezt fel, 24-21. Innentől nyílttá vált a meccs, és az utolsó tíz perc hallatlan izgalmakat hozott. Vérszemet kapott a DKKA, és kihasználta a hazai bizonytalankodásokat, és Szalai újabb góljával egalizált az 55. percben, 28-28. A hátralevő időben nagyot küzdött mindkét gárda, de Szabó Kitti vezérletével, és Szmbatjan hetese után az Alba örülhetett a végén.