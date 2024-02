Bár a Volán már biztos playoff résztvevő, tét még bőven akad az alapszakaszból hátralévő öt fordulóra, ugyanis a kék-fehérek minél előbb szeretnének végezni, az első két hely ráadásul Bajnokok Ligáját is ér. Kiss Dávid alakulata jelenleg a második, nyolc ponttal van lemaradva keddi ellenfelétől, a Klagenfurttól, de az osztrákok egy mérkőzéssel többet játszottak. A Fehérvár mögött három ponttal van lemaradva a Salzburg, de a bikák is már 44 alkalommal léptek jégre ebben a szezonban, eggyel többször, mint a Fejér vármegyeiek. Ami a KAC és a Volán keddi párharcát illeti, valamivel esélyesebbek a hazaiak, hiszen az eddigi három randevú nem alakult igazán jól magyar szempontból. Szeptemberben Ausztriában 7-3-ra nyert a Klagenfurt, majd novemberben 7-1-es vendég siker született Székesfehérváron. Legutóbb december végén is az osztrákok örülhettek, a Raktár utcában 2-0-ra nyertek.

– A szünet valamelyest mindig kizökkenti a csapatokat, de ez igaz az ellenfelünkre is. Remélem, hamar vissza tudunk állni a saját játékunkra, lehet ehhez kell majd egy kis idő – utalt a válogatott szünetre Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Bízom benne, hogy a tabellán elfoglalt jelenlegi pozíciónk elég motivációt ad majd ahhoz, hogy ne a kifogásokat keressük. Öt mérkőzésünk van vissza, ezek döntik majd el, hogy az első, a második, vagy a harmadik helyen végzünk. Jelen pillanatban azonban csak a holnapi mérkőzésre koncentrálunk, az első hely a tét gyakorlatilag. Ha valaki azt mondja nekünk a szezon elején, hogy öt mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt az első három hely valamelyikéért küzdünk majd, akkor azt aláírtuk volna. Mindent megteszünk az első helyért. Legutoljára Fehérváron játszottunk velük, ebből indulunk ki, az egygólos találkozó volt, a végén kaptunk egyet még üres kapura, így lett 2-0. Nagyon kiegyenlített volt az a mérkőzés. Ezt a hatvan percet is végig kell tolnunk mentálisan, minden cserében tudnunk kell, mit akarunk csinálni, hibákra kell őket kényszeríteni. Lesznek lehetőségeink, csak élni kell velük. Nagyon jó együttesről beszélünk, ilyen csapatok ellen érdemes játszani. Ember-ember taktikájuk van, mindig ott vannak rajtad közel, de pont ezért ha az egyikőjük hibát vét, akkor el lehet jönni emberfölényes szituációkba. Ezt ki kell használni gyorsan a korongkihozataloknál, felkészültünk erre, beszéltünk róla, reméljük meglesz az eredménye is.