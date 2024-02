A csütörtöki találkozó első harmada a Hydo Fehérvár AV19 játékosáról, Mihály Ákosról szólt, a támadó lőtte a magyarok első két gólját, a Mihály-Németh-Terbócs fehérvári sor kiválóan játszott végig. Ami a találkozó folytatását illeti, a mieink simán vezettek két harmad után 6-0, de az utolsó játékrészre visszavettek, a spanyolok pedig háromszor betalálva megnyerték ezt a húsz percet, a vége 7-3 lett Magyarország javára. Péntek este Litvánia ellen jóval komolyabb feladat vár majd a mieinkre, a játék színvonalán mindenképpen emelni kell péntekre és szombatra, a torna utolsó napján ugyanis Japán következik majd.

– Örülök, hogy a válogatottban is eredményes voltam, ez mindig nagy szó, remélem, otthon is büszkék rám. Nem tudtuk előre, hogy mire számítsunk a spanyolok ellen, a stáb videók alapján próbált minket felkészíteni. Elkezdtük a mi játékunkat játszani, jöttek a gólok. Nem teljesítettünk nagyon jól, a harmadik harmadra kicsit laposan jöttünk ki, szereztek is két gólt. Ilyet nem szabad megengedni a következő két mérkőzésen. Veszélyes ellenfél lehet Litvánia, küzdelmes, szoros találkozóra számítok – nyilatkozta lapunknak Mihály Ákos, aki a Volán mellett a válogatottban is remekel.

– Jó érzés visszatérni a szakmai stábba, mindig szeretek itt lenni, megtiszteltetés, ha számolnak velem a válogatottnál – kezdte értékelését Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, aki Szilassy Zoltánnal együtt segíti Don MacAdam szövetségi kapitány munkáját. – A mi játékunk volt a fókuszban, hiszen ez volt a torna első mérkőzése, a keretben is akadtak változások, sokkal inkább magunkkal foglalkoztunk. Úgy, ahogy normálisan álltunk bele a mérkőzésbe, de nem nevezném magas színvonalú találkozónak. Nyertünk, ez a lényeg. A spanyolok végig jöttek, feldobódtak a góloktól, mi meg lötyögtünk kényelmesen a harmadik harmadban, annyit adtunk ki magunkból, ami elég volt ahhoz, hogy lecsorogjon a mérkőzés, el is veszítettük az utolsó húsz percet. Nyertünk, de nem vagyunk felhőtlenül boldogok. A litvánok ellen több kell, rá kell jönnünk, ez egy olimpiai selejtező, nem az ellenfél ranglistahelyezését kell nézni, mentálisan el kell fogadni, úgy kéne játszanunk, ahogy mindenki a klubjában. Komolyan kell vennünk.