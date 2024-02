Az Európa-bajnokság január első felében ért véget, akkor Hollandiában nem sikerült megszerezni a vágyott kvótát, a mieink az ötödik helyen végeztek. A dohai világbajnokságra nem volt sok idő külön készülni, a hibák kijavítására azonban talán pont elég hét állt rendelkezésre. Eindhovenben a csapat legnagyobb problémája az volt, hogy túl sok gólt kapott, így hiába a szoros eredmények, a négy közé jutás sem sikerült.

– A szoros vereségek megmutatták, nincs nagy távolság a csapatok között. Az, hogy mit tanultunk az Európa-bajnokságból majd most, Dohában derült ki. Sok mindenre jutottunk, a legszembetűnőbb problémánk a védekezés volt, ott javulnunk kell, erre elég nagy hangsúlyt fektettünk a vb-re való felkészülés alatt, remélem ez meglátszódik majd élesben is. Sok időnk nem volt a két torna között, két és fél nap pihenő után kezdtük is a felkészülést. Nagy kesergésre szerintem nincs okunk, itt van még egy lehetőségünk, persze az Eb nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, nem jutottunk be a legjobb négybe. Szerintem még egy fokkal nagyobb motivációval vágtunk neki az edzéseknek, remélem ez majd kijön Dohában. A védekezésre koncentráltunk elsősorban és rengeteg a kohéziót erősítő feladatunk volt. Ezekre fektettük a a hangsúlyt, de nyilván minden taktikai elemet gyakoroltunk. Két kapus edzéseink is voltak fiúcsapatok ellen. Bízom benne, hogy az Eb- szerzett negatív és pozitív tapasztalatokat fel tudjuk használni a következő hetekben – nyilatkozta lapunknak a Dunaújváros és a magyar válogatott kiválósága, Garda Krisztina.

A magyar válogatott a C-csoportban kapott helyet az ausztrálok, az új-zélandiak és a szingapúriak mellett. Az ellenfelek sorát olvasva nem feltétlenül itt jöhetnek a nehézségek, ha mindenhol a papírforma szerint alakulnak az eredmények, a legjobb nyolc között jó eséllyel a világ talán két legjobb válogatottja vár a mienkre, a hollandok, vagy az amerikaiak. A kvóta szerzés szempontjából a papírforma szerint két csapatra kell figyelni, Olaszországra és Kanadára. Kettejük közül egyet meg kell valahogy előzni.

– Reálisan nézve hárman csapat lehet versenyben a két helyért, az erőviszonyok alapján rajtunk kívül még két nagy esélyese lehet a kvótáknak, Olaszország és Kanada. Ebből a két együttesből kell legalább egyet megelőznünk. Fontos, azzal a mentalitással utazzunk ki, hogy a négybe szeretnénk kerülni. Nyilván ez egy elég nehéz akadály lehet a negyeddöntőben, valamint az ausztrálok elleni csoportmérkőzés sem lesz egyszerű, de erre képesek lehetünk remélem sikerülni is fog. Van nyomás rajtunk, de nem nagyon koncentrálunk erre, sportolók vagyunk, minden mérkőzésen nyerni akarunk. Ki akarjuk javítani az Eb-n látott hibákat, jól akarunk játszani, ha úgy játszunk, ahogy tudunk, szép eredményre lehetünk képesek. Ha azonban megint 14 gólt kapunk, akkor a hozzánk hasonló csapatok ellen nehéz lesz nyerni. Képesek vagyunk jobban védekezni.