A korábbi válogatott erőcsatár a kisalföldiek elleni bajnokin, Szabó Zsolt ott folytatta, ahol előzőleg, a MAFC ellen abbahagyta, a rutinos játékos a DKKA első 9 pontjában hetet vállalt. A 3. percben szereztük meg a vezetést, és amikor Simon Benedek is belelendült, megléptek a vendégektől, 16-7. Állandósult a 10 pont feletti különbség, a koronázóvárosiak 32-18-ra nyerték az első negyedet. A rövid szünet után is kontroll alatt tartották a mérkőzést, majd a 14. perc végén Kuttor hármasánál már a 20 pontos különbséghez közelítettek. Bakon hármasaival próbálta tartani a lépést az Uni Győr, a házigazdák a félidő utolsó három percét elrontották, 8-2-es sorozattal feljöttek a vendégek. Három perc telt el a harmadik negyedből, amikor először betaláltak a vendéglátók, a 25. percben Szabó pontjaival ismét meglépett a DKKA (56-38), de itt ismét feljöttek a vendégek. A 30. percben technikait kapott a győri pad, Somogyfoki büntetőjével húszra nőtt a differencia (66-46), ezzel a koronázóvárosiak eldöntötték a mérkőzést. A negyedik etapban végig 20 pont körül maradt a különbség, majd közel harmincra hízott. Az utolsó percekben Hágen három triplát is elsüllyesztett, ezzel kozmetikázta a különbséget, a hazaiak végül 81-61-re nyertek.

Szabó Zsolt ismét a csapat vezére volt (16 pont, 10 lepattanó, 30 VAL), és dicsérhető Kuttor Gergő (14 pont, 11 lepattanó, 25 VAL), valamint Simon Benedek (19 pont, 8 lepattanó, 21 VAL) is.

Dávid Kornél KA–Agrofeed Uni Győr 81-61 (32-18, 16-17, 18-11, 15-15)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Téczeli, Magyari, dr. Danka (dr. Páli)

DKKA: Simon B. 19/9, Molnár D. 6, Kuttor G. 14/9, Szabó Zs. 16/6, Kis R. 4, csere: Somogyfoki P. 8/3, Szalczgruber Á. 4, Keller V. 5, Büki B. 5/3, Hegedűs K., Vincz B. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Megérdemelt győzelmet arattunk, aminek természetesen örülök. Jó energiával játszottunk, bár támadásban nem voltunk elég frissek. A külső dobásaink nem voltak elég pontosak, ezen még dolgoznunk kell.

A következő bajnokin, az Alföldön az akadémisták több játékosa nem teljesen egészségesen vállalta a játékot. Orgona triplája adta meg a kezdőlökést a hazaiaknak, akik 8-2-vel indították az összecsapást. A sokkal frissebbnek tűnő hazaiak 12-4-re is vezettek, de a 8. percre a látogatók utolérték őket. A negyed hajrája a Vásárhelyé lett, a hazaiak tíz perc játék után 29-22-re vezettek. A kisszünetet követően visszaesett a vásárhelyi pontzuhatag, de a fehérvári is. A 13. percben Balogh triplájával 35-24 állt a táblán. A vendégek Szabó vezérletével négy pontra jöttek fel, a félidőben 44-38-ra vezetett a Vásárhelyi Kosársuli.

Kosárváltásokkal indult a harmadik negyed, 48-45 után aztán két hazai tripla következett, amivel ismét meglépett a hazai egylet. Szabó Zsolt és Kis Raul gondoskodott a DKKA-pontokról, és a negyed végére egyetlen kosárra érkeztek a Fejér vármegyeiek (59-57), Bálint pontjai zárták a 30. percet. A negyedik felvonásban elsősorban büntetőkkel szerzett ismét jelentősebb előnyt a Hódmezővásárhely, erre már nem volt válasza a fehérvári gárdának, a sorra rontották el támadásainkat. A 35. percben, Borbáth büntetői nyomán, 73-58-nál már érezhető volt, nem a dunántúliak örülnek majd a végén.

Az utolsó percek hazai örömjátékkal peregtek le, és a jó formában lévő, megerősödött Vásárhelyi Kosársuli 79-63-ra győzte le a gyengébb dobóteljesítményt nyújtó DKKA-t. Ezúttal csak Szabó Zsolttól (21 pont, 18 lepattanó, 28 VAL) és Kis Raultól (15 pont, 8 lepattanó, 20 VAL) jött jó teljesítmény. A vereség ellenére a DKKA továbbra is magabiztosan vezeti a Zöld-csoportot, február 2-án rangadón fogadják a SMAFC együttesét.

Vásárhelyi Kosársuli–Dávid Kornél KA 79-63 (29-22, 15-16, 17-19, 18-6)

Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, vezette: Földi, Drenyovszki, Polonkai (Bogárdi)

DKKA: Simon B. 3, Molnár D. 10/3, Szalczgruber Á. 6, Szabó Zs. 21/3, Kis R. 15/9, csere: Kuttor G., Somogyfoki P. 6/3, Büki B., Keller V. 2, Somogyfoki Sz., Hegedűs K. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Sajnos nem tudtuk a szokásos játékunkat játszani. A fiúk mindent megtettek, de ezen a mérkőzésen jobb volt az ellenfél, gratuláltam kell nekik. Tanulnunk kell ebből a találkozóból.