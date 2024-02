A Fehérvár FC labdarúgói két horvátországi edzőtáborral hangoltak a bajnokság tavaszi folytatására. A tabella harmadik helyén telelő Vidi keretéből két meghatározó játékos esett ki a felkészülés időszakában, Kenan Kodro a Ferencvároshoz, Deybi Flores a kanadai Toronto FC-hez igazolt. A támadó vonalban a napokban erősített a Vidi.

- Két jó edzőtáboron vagyunk túl, hasznára vált a csapatnak, hogy a pályán és a pályán kívül is együtt töltöttük az időt. Nyáron valamennyire éreztem annak hiányát, hogy ez akkor kimaradt. Amúgy is erős volt a csapategység, most még tovább tudtunk javítani ezen. Két erős csapat, a Hajduk Split és az Eszék ellen vívtunk edzőmérkőzést, melyekből sokat tanultunk, és úgy gondolom, hogy erős csapatok ellen játszani kiváló lehetőség arra, hogy a csapat egységét tovább építsük. Elégedett vagyok a felkészüléssel - fogalmazott Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője.

Úgy tűnik, jó az összhang edző és játékos között

Forrás: fehervarfc.hu

A Vidi mozgalmas őszt tudhat maga mögött. Gyengén kezdett, kiesett a Magyar Kupából, majd szerkezetet és mentalitást váltott. Lelkes, szenvedélyes, szerethető Vidi formálódott a svéd tréner, Grzelak-mester kezei alatt.

- A játékmodellünk olyan, mint egy kirakós. Először a sarkokkal kezdjük, tehát lefordítva a futball nyelvére: fontos a futómennyiség, az intenzitás, a harci szellem, a párharcok hatékony megnyerése. Ha nincsenek meg ezek az alapok, akkor lehet bármilyen taktikánk, nem fog működni. A Vasas elleni felkészülési mérkőzésen az első félidőben kicsit álmosan futballoztunk, de a második félidőben, mikor elkezdtünk figyelni a játékmodellünk alapjaira, sokkal jobban játszottunk és ráébresztette a játékosokat is arra, hogy minden meccsen ezt kell tennünk.

Három fiatal labdarúgó érkezett a télen, a 16 éves Kovács Patrik, a 20 esztendős Simut Mario és a 22 éves kapus, Veszelinov Dániel is Fehérváron folytatja. Ugyanakkor a felkészülés alatt közvetlen utánpótlásból, az NB III-as együttesből is kerültek fel játékosok az első kerethez.

Simut Mario a Haladástól érkezett

Forrás: fehervarfc.hu

- A fiataloknak be kell illeszkedniük a csapatba, ehhez pedig olyan körülményeket kell teremtenünk, ahol bátran önmaguk lehetnek. Fontos, hogy önmagunkra és a saját egyéni teljesítményünkre is koncentrálni tudjanak. Időbe telik nekik, hogy megértsék a feladatukat és én is próbálok minél egyértelműbb utasításokat adni nekik. Jól alakul ez a folyamat, de fontos, hogy türelemmel legyünk feléjük. Kodro és Flores távozásával, valamint Kalmár Zsolt sérülésével a középpályánk és a támadósorunk kicsit hiányos lett, olyan játékosokat próbálunk keresni, akiknek már van tapasztalatuk, extra minőséget tudnak nyújtani a csapatnak. Már most is nagyon jó játékosaink vannak, csak azért nem szeretnék igazolni, hogy elmondhassuk, szerződtettünk játékost. Így próbálunk olyanokat keresni, akik jobbak a meglévőknél. Nem találomra igazolunk.

Ezen szempontok alapján lett a Vidi játékosa az argentin Nicolás Stefanelli, aki csütörtökön állt munkába a piros-kékeknél.

- Nicolás Stefanelli egy remek futballista, kiváló személyiséggel, aki keményen dolgozik mindig a pályán és azon kívül is. Bízom benne, hogy minél előbb csapatunk meghatározó tagjává válik. A leigazolásánál nem az volt a döntő szempont, hogy már dolgoztam vele korábban, természetesen nem hátrány, ha ismered személyesen is az adott játékost - az átigazolási időszakban sok játékost megnéztünk, ez egy bonyolult időszak, de mindig a klub érdekeit szem előtt tartva döntöttünk, ezek közös döntések voltak. Nicolás mindig beleadja a maximumot a munkába, támadásban és védekezésben is hasznos játékos, akinek veszélyes lövései vannak. Olyan támadó, aki körül mindig történik valami a tizenhatoson belül, mindig veszélyt jelent az ellenfél kapujára.

Nicolas Stefanellivel már Svédországban is dolgozott együtt a Vidi trénere

Forrás: fehervarfc.hu

Február 3., 12.30. Ekkor csap össze a 30 ponttal tabella harmadik helyén álló Fehérvár FC a 11. helyen álló, eddig 15 pontot gyűjtött Zalaegerszegi TE alakulatával.

- Az év első meccsei általában kicsit zártak, tapogatózással indítanak a csapatok. Mint egy boxmeccs. Kitapasztalod, hogy milyen az ellenfél, de mi szempontunkból úgy gondolom, hogy Zalaegerszegen is meg tudjuk mutatni azt a robbanékonyságot, és hozzuk azt az eredményességet, ami az ősz második felében jellemzett minket. Ami a tavaszt illeti: ha kiesik egy-két játékos a kezdőből, akkor másoknak kell előrelépnie. Meg kell néznünk, hogy mennyire változik velük a csapat dinamikája. Ez alapján tudjuk magunkat értékelni, s meglátjuk, hogyan alakul a folytatás. De az első dolgunk az, hogy mihamarabb a helyére tegyük a puzzle-nek a négy sarkát, s legyen meg az a negyven pont, amit már többször is említettem a múltban. Ha ez sikerül, átbeszéljük, hogy milyen egyéb célokat fogalmazhatunk meg a szezon végéig.