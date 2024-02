A hétvégén remek teljesítményt nyújtott a BL-ben, és legyőzte a Loki a német bajnok Bietigheimet otthonában, úgyhogy nem várt könnyű hatvan perc a fehérvári lányokra a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

Hétméteresből az egykori Albás, Töpfner Alexandra vette be először a Kubina Molli kapuját, majd Szemes Szonja egalizált. Három perccel később ismét Töfner volt a főszereplő büntetőjét ezúttal Tóth Nikolett nem tudta védeni. A fehérváriak próbálták tartani a lépést, és 7. percben Utasi Linda nagy lövése talált utat Gabrileja Bartulovic hálójába, 4-4. Mindkét oldalon a kinti lövéseket favorizálták, előbb Kácsor Gréta, majd Utasi lökete ért célba. Aztán sebességet váltott a DVSC, és a 11. percben Vámos Míra először juttatta kétgólos előnyhöz csapatát, 9-7. Ezt követően nyílott ki jobban az olló, ráadásul Szabó Kitti hetesét hárította Bartulovic. Szerencséje sem volt az Albának, Tamara Szmbatjan 10 méteres bombája a keresztlécet találta telibe, válaszul Grosch Vivien növelte négyre a csapatok közötti távolságot a félidő közepére, 12-8. Hatékonyabbnak tűntek támadásban a hajdúságiak, és folyamatosan őrizték négygólos előnyüket, védekezésben pedig már idejekorán kiléptek a falból. A jó hír azért az volt, hogy Utasi továbbra is megoldhatatlan feladat elé állította Bartulovicot, ám így is jobban haladt a Loki szerelvénye, és még az sem jelentett számukra nagy gondot, hogy Töpfner háromból két hetest is elhibázott. A félidő hajrája sem hozott érdemleges változást, sőt a 25. percben találatával Jovana Jovovity már ötre növelte a különbséget a házigazda, 17-12. Ezen kozmetikázott ugyan valamelyest Takó Viktória, és Afentaler Sára, ám a szünetre a piros-fehérek mehettek elégedettebben.

Ahogy az első harminc percet, úgy a második játékrészt is Töpfner gólja vezette be, aki most átemelte a labdát Tóth Nikolett fölött. Mindenesetre döcögős volt a játék, de ebben is a DVSC kerekedett felül, és 37. percben Csernyánszki Liliána két találata után lett még nagyobb a differencia a csapatok között, 22-16. Majd megfogyatkozott az AFKC Szabó Kitti kiállítása miatt, de ebből sem jöttek ki jól Horváth Roland tanítványai, mert miközben gólt kaptak Afentaler heteséből nem lett újabb gól. Ezután közel öt percig csak a hazaiak voltak eredményesek, és ez végképp meghatározta a találkozó kimenetelét. A 41. percben Csernyánszki tízre növelte csapata előnyét, emellett pedig szinte minden bejött nekik, 27-17. A hátralevő időben a Debrecen már rutinosan figyelt arra, hogy ellenfele bőven lőtávolon kívül maradjon, míg az Alba a jövő heti DKKA elleni vármegyei rangadóra készülhetett, élesben.

Jegyzőkönyv:

DVSC SHAEFFLER – Alba Fehérvár KC 39-27 (18-14)

Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 800 néző

Vezette: Sándor György, Szabó Balázs

DVSC SHAEFFLER: Bartulovic – Grosch 3, Hámori 5, Füzi-Tóvizi 4, Planéta 1, Vámos P., Vámos M. 4. Csere: Gabriel (kapus), Töpfner 5 (3), Kácsor 1, Hornyák D., Haggerty 4, Johansson, Csernyánszki 8, Jovovics 3, Petrus 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes 1, Afentaler 5 (1), Szabó K. 10 (4), Kövér, Utasi 6, Takó 2. Csere: Tóth N. (kapus), Sulyok, Szmbatjan, Dubán 1 Tolnai 1, Bojtos 1, Zrnic. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 8/5