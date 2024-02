Diósgyőri VTK - Fehérvár FC 4-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5164 néző. Vezette: Pintér Csaba (Vígh-Tarsonyi, Huszár)

DVTK: Odincov - Gera, Szatmári, Lund, Stephen - Holdampf, Vallejo (Klimovics, 71.), Bényei (Feuillasier, 63.) - Jurek (Pernambuco, 63.), Edomwonyi (Szabó L., 70.), Pozeg Vancas. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Simut, 80.), Szerafimov, Spandler, Gergényi, Schön (Katona, 64.) - Csongvai, Sigér (Pinto, 65.), Christensen - Gradisar (Katamoko, 80.), Stefanelli (Tóth T. V., 65.). Vezetőedző: Bartosz Gzelak

Gól: Gergényi (18. - öngól), Feuillassier (69.), Szabó L. (87. - büntetőből, 89.)

Sárga lap: Bényei (3.), Jurek (37.) ill. Szerafimov (84.)

Kiállítva: Csongvai (17.)

A harmadik percben Odincov lepődött meg kissé, mikor Csongvai távoli szabadrúgása nyomán egy pattanást követően mellbevágta a labda, másodjára aztán rávetődött. A nyolcadik percben Christensen szögletéből nem alakult ki gólveszély, úgy tűnt, kihozza a labdát a DVTK, de Bese visszaszerezte, s 18 méterről belsőzött a jobb alsó felé, de Odincov vetődve fogta a nem túl gyors labdát. A hazaiak a 13. percben értek fel először a kapu elé, Vallejo balról ívelt a kapu elé, Gergényi fékezte le a labdát Edomwonyi előtt. Talán a fehérváriak tartották kezükben a meccset, azonban az első negyedóra leteltével nagyot fordult a meccs. Csongvai próbált labdát tartani az ellenfél térfelén, eközben rátaposott Bényei lábszárára, amit Pintér játékvezető nem szankcionált különösebben. Azonban a szabadrúgást követően a VAR megvizsgálta az esetet, s a játékvezető kiállította a Vidi csapatkapitányát. Egy perc telt el, s már gólra is váltotta a fórt a DVTK: Stephen bal oldali beadását a kivetődő Tóth Balázs elől Gergényi Bence a saját kapujába perdítette, 1-0. Érthetően a Diósgyőr vette át az irányítást, de csak Jurek Gábor lábában volt veszély, 22 méteres lövését vetődve védte Tóth Balázs.

A szünetben nem cserélt Grzelak-mester, 5-3-1-es hadrendben folytatta a játékot, s a 48. percben mindenki csak nézte, ahogy Gera Dániel 26 méterről a felsőlécet trafálta telibe. A kipattanóra Pozeg Vancas érkezett a leggyorsabban, az ötös sarkáról vette célba a rövidet, Tóth remek reflexekkel hárított. A 61. percben Christensen lövését blokkolták, a labda Gradisar elé került, aki a tiszta lövőhelyzetből kicselezte magát a kaputól 13 méterre. A Vidi hármat is cserélt, 4-3-2-es felállásra váltott, de a DVTK két friss embere volt nyerő a 69. percben. Egy szögelt után Pinto felelőtlen íveléséből indult a diósgyőri kontra, Pernambuco indítása után Feuillassier elé került a labda, közelről belsőzött az üres kapuba, 2-0. Az emberhátrány felemésztette a Vidi erejét, az addig még benne lévő él is eltompult a hajrához közeledve, Pernambuco szabadon gyalogolhatott is, majd 20 méterről kínálta meg a kaput, Tóth Balázs védett vetődve. Ráadásul Szerafimovot is kiállította a bíró, Pozeg Vancast buktatta a tizenhatos vonalánál, azonban a VAR-vizsgálat kiderítette, hogy büntetőhöz jut a DVTK, így Szerafimov pirosa sárgára változott. A napokban Diósgyőrbe kölcsönbe került Szabó Levente állt a labda mögé, s bevágta a tizit korábbi csapatának, 3-0. Teljesen szétesett a Vidi, s 89. percben Szabó Levente akcióból is betalált, Pozeg Vancas nagy passza után helyezett a léc alá, 4-0.