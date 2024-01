Az ünnepi időszak a jégkorongosoknak általában nem a pihenésről, a bajnokságok többségének menetrendje talán ilyenkor a legsűrűbb. A Volánnak sem volt könnyű a sorsolása, azonban az elmúlt napokban némi pihenő jutotta csapatnak, így a szakmai stábnak is, hogy 2024 év elején kicsit talán összegezze az elmúlt év tapasztalatait. Kiss Dávidnak, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzőjének különleges év volt 2023, hiszen megkapta a nagy lehetőséget, és Kevin Constantine távozása után a kék-fehérek szakmai stábjának első embere lett.

– Az ünnepek alatt egy nagyon pici, szusszanásnyi időnk volt csak, hogy a családdal legyünk, aztán jöttek az edzések és a mérkőzések. 2023-ra visszanézve megkaptam egy nagyon szép feladatot, amire már régóta vártam. Meseszerűen indult és úgy is folytatódott, nagyon élvezem a mai napig. Az év vége felé bekerültünk egy kisebb negatív spirálba, amit ha tüzetesen megnézünk a sorsolás tekintetében, látszik, hogy az utóbbi két hétben gyakorlatilag kétnaponta mérkőzést játszottunk. Ezt fizikálisan és mentálisan nem tudtuk elbírni, sok találkozónk hosszabbításba torkollott, mert nem bírtuk már energiával, és nem tudtunk nyerni rendes játékidőben. Összességében azonban ha csak az évet nézem, akkor fantasztikus esztendő áll mögöttem a jégkorong szempontjából – nyilatkozta lapunknak Kiss Dávid.

Ahogy a vezetőedző is említette, az elmúlt időszakban nem úgy jött ki a lépés a Fehérvárnak, ahogy azt szerette volna a csapat. A folyamat talán még visszavezethető a novemberi-decemberi nagy sérüléshullámra, ahol néha a fiatalokkal kiegészülve is csak három sorral tudott kiállni a csapat. Akkor még az élen maradt a Volán, de ahogy jöttek vissza a sérültek, a sorokba bele kellett nyúlni, a sűrű menetrend pedig kifacsarta a társaságot.

– A sérülések szempontjából nézve, ahogy fogyatkozott a csapat, úgy egyre inkább álltunk össze, nem akartunk abba a kifogásba kapaszkodni, hogy azért vesztünk, mert nem vagyunk elegen. Mindenkinek sok jégidő jut, azoknak is, akiknek talán addig kevesebb volt, mindenki élt a lehetőséggel, a fiatalok is szerepet kaptak, jól jött ki a lépés energiaszinten és az ellenfelek kapcsán is, sok hazai mérkőzésünk volt abban az időben, kevesebbet kellett utazni. Most, hogy kezdtek visszajönni a sérültek, így újra megbontottuk a sorokat, minden egységbe elszórtunk az olyan játékosokat, akik korábban hiányoztak. Viszont ez mellett kétnaponta játszottunk, sokat utaztunk, ez a karácsonyi időszak megterhelő volt, és ahelyett, hogy mindenki feltöltődhetett volna meghitt hangulatban a családdal, mi a buszon utaztunk és kétnaponta jégre léptünk. Sajnos most ez miatt is kevesebb pontot gyűjtöttünk.

Ez a fásultság a legjobban a harmadik harmadokban mutatkozik meg. Korábban a Volán nagy erőssége volt, hogy az utolsó húsz percben döntötte el általában saját maga javára a találkozók sorsát, ám az utóbbi hetekben ez a tendencia megfordult, jó néhány esetben az utolsó percekben csúszott ki a győzelem a kék-fehérek kezéből.

– Amikor frissek voltunk, akkor megoldottuk a harmadik harmadokat, de a sok utazással kijön a fáradtság és nehéz feltöltődni. Ez most ilyen időszak volt, nem akarunk túl nagy problémát csinálni ebből, nem nyomkodjuk a pánikgombot. Megpróbálunk ebből kijönni, minél több pontot gyűjteni és a tabella elejében maradni.

Pánikra tényleg nincs ok, hiszen bár az első helyről lecsúszott a Fehérvár, továbbra is az első háromban helyezkedik el a csapat. Az utóbbi négy mérkőzésen mindössze két pontot szerző csapatra kemény hét vár, hiszen sorrendben a Bolzano, a Salzburg és a Pustertal lesz az ellenfél. Kiss Dávid együttese malmára hajthatja a vizet, hogy egyet szusszanhattak a játékosok, valamint mind a három mérkőzést hazai jégen játssza le majd az együttest.

– Két teljes nap pihenőt kapott a keret, illetve még a szombat délelőttöt, délután már edzés van. Úgy érzem, jól jött ez a srácoknak, két órával a jeges edzés előtt már itt volt a játékosok nagy többsége, ez az mutatja, sikerült feltöltődni. Nekem is nagyon jól jött, pedig én nem vagyok a jégen, fizikálisan nem fáradok el, de a srácok erőben és mentálisan is le voltak terhelve az utóbbi időszakban. Személy szerint próbáltam a családom körében töltődni, kicsit velük tudtam lenni – mondta Kiss Dávid, majd kitért a közeljövő kihívásaira. – Készen kell állnunk, nagyon nehéz lesz ez a hét, három, remek csapat érkezik majd, fokozza a hangulatot, hogy itthon játsszunk. Tudjuk, hogy a mérlegünk nem a legjobb ezen csapatok ellen, a Pustertal ellen állunk a legjobban idén, de az lesz a harmadik mérkőzésen majd a héten, 24 óra sem telik el a Salzburg után, remélem elég energiánk marad, a sikerekből azonban energiát és önbizalmat nyerhetünk. Ez a hét két élű is lehet, amennyire ki is ránthatja a csapatot ebből a kisebb gödörből, annyira lejjebb is taszíthatja. Az ilyen kaliberű ellenfelek elleni pontszerzés azonban jót tehet az önbizalomnak. Egyébként szégyenkezni valónk nincsen, hiszen ott vagyunk az élbolyban továbbra is. De hogy ez így is maradjon jó néhány pontra lesz szükségünk ezen a három találkozón.