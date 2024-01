A Bolzano nincs jó formában, hiszen az elmúlt hat mérkőzéséből csupán egyet nyert meg, méghozzá pont a Volán ellen, azon a kiélezett, székesfehérvári találkozón 5-3-ra nyertek a tiroliak. A Fehérvár a Salzburg és a Pustertal elleni győzelemmel úgy tűnik kijött a hullámvölgyből, az alapszakasz utolsó tíz fordulóját a harmadik helyről várhatják a kék-fehérek. A bajnokságnak ezen szakaszában már minden pont számít, főleg úgy, hogy a negyedik helyezettet mindössze öt pont választja el a nyolcadiktól, és hát nagyon nem mindegy ki várhatja az első hat között a rájátszás, valamint kinek kell még a playoffért harcolnia. Ebben a sűrű mezőnyben helyezkedik el a HCB is, így biztosan nagyon hajtanak majd a pontokért hazai pályán, de a Volán vissza akar vágni a közelmúltban elszenvedett vereségért.

– Szeretnénk visszavágni nekik, az a találkozó is izgalmas és szoros volt, ráadásul az utolsó percekben dőlt csak el sajnos nem a mi javunkra. Úgy éreztük, meglehet a meccs, de egy rosszul pattant korong eldöntötte a találkozót, nagyon későn csúszott be, és már nem tudtunk egyenlíteni. Nem lesz most sem egyszerű dolgunk idegenben, nagyon nehéz ott játszani, messze van, sérültjeink is akadnak még. Ennek ellenére mindent megteszünk majd a győzelemért, és legjobbat hozzuk ki az adott keretből. Minél magasabban akarunk végezni az alapszakasz végén, így szeretnénk nyerni Bolzanóban is. Nekik is jó a letámadásuk, mind az öt emberre szükségünk lesz, hogy a korongkihozataloknál ne kerüljünk bajba.

A szakmai stáb több játékosra sem számíthat, Leclerc és Terbócs sérülés miatt nem utazhattak el, ahogy Nilsson sem kelt útra a csapattal, ő családi okok miatt hazautazott. Vokla Roland hosszú sérülése után a FEHA19 erdélyi túráján lendül újra mérkőzésbe, így a Fehérvár 12 csatárral, és hat hátvéddel vágott neki az olasz kalandnak. Atkinson jó eséllyel ismét támadóként kap szerepet majd, hiszen ebben a pozícióban a jó játéka mellett két mérkőzésen két gólnál tart.