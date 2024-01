Próbálta fokozni a tempót a Fehérvár, de a szlovének ellentámadásai is veszélyes voltak. Négy perc után ismét öt a négy ellen támadhattak a Fejér vármegyeiek, de most sem ment igazán olajozottan a gépezet, nem sikerült betalálni. Öt az öt ellen kettőre növelték a vendégek az előnyüket, Mahkovec érkezett középen egyedül és lendületből a kapuba lőtt, 0-2. A harmad vége felé elkezdett éledezni a Volán, Campbell állt a kapussal szemben, arra is volt ideje, hogy megnézze hova lövi, de ez is a lepkésben kötött ki. Nyomott a Volán és végül nehezen is, de meglett az eredménye, Stipsicz lőtte ki a hosszú felsőt, ezzel megakadályozta, hogy csapata zsinórban hét teljes harmadig gólképtelen legyen, 1-2.

Hatalmas offenzívával nyitott a záró etapban a Hydro Fehérvár AV19, az első három percben szinte ki se jött a harmadából a Ljubljana, Hári előtt több nagy lehetőség is adódott, de Kolin védett, ahogy Atkinson közép távolijánál is résen volt a portás. Az egyenlítés helyett azonban tíz perccel a rendes játékidő vége előtt kettőre nőtt ismét a két csapat közötti differencia, Goochot találta meg egy keresztpassz üresen a kapu előtt, Horváth nem tudta kirúgni mamuttal, a csatárnak könnyű dolga volt az üres kapura, 1-3. Kicsivel több mint fél perccel később Simsic is hasonló gólt szerzett, így már 4-1 volt oda. Ez megtörte a Fehérvárt, pár perc múlva jött az ötödik szlovén találat is, Vodlan ért bele jól egy lövésbe, 1-5. A lefújásig már nem változott az eredmény, a Ljubljana 5-1-re nyert Székesfehérváron, a Volánnak gyorsan össze kell szednie magát, hiszen harmadikán már Bécsben szerepel az együttes.

Hydro Fehérvár AV19 – HK SZ Olimpija 1-5 (0-1, 1-1, 0-3)

Székesfehérvár, 2380 néző. V.: Fichtner, Nagy A., Jedlicka, Gatol-Schafranek

AV19: Horváth D. – Fournier, Campbell, Magosi, Hári (1), Kuralt – Robertson, Atkinson, Leclerc, Bartalis, Leavens – Stipsicz 1, Phillips (1), Mihály, Németh, Terbócs – Kiss R., Nilsson, Vértes, Ambrus G., Laberge. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Olimpija: Kolin – Hebar, Dodero (1), Gooch 2, Bicevskis (1), Zajc (2) – Ronkainen (1), Cosic, Mahkovec 1, Simsic (2), Mehle – Stojan, Magovac, Pance (1), Predan, Sodja – Sturm, Bericic, Vodlan 1. Vezetőedző: Antti Karhula.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 31-26.