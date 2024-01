Volt már jobb formában a Volán ebben a szezonban, az tény, Kiss Dávid alakulata az elmúlt négy bajnokiját elveszítette, összesen két pontot szerzett csak (kétszer hosszabbításban maradt alul). Az ünnepi időszak nem jött ki jól a csapatnak, de az elmúlt hétvégén nem volt jelenése a gárdának, így szusszanhatott egyet a keret. Ez ilyenkor aranyat és felfrissülést érhet, hiszen kétnaponta játszott szinte a Fehérvár az elmúlt hetekbe, ez ki tudja mentálisa és fizikálisan is facsarni az állományt. Vészharangokat már csak ezért sem kell kongatni, főleg, hogy ha ránézünk az osztrák központú hokiliga tabellájára, a Hydro Fehérvár AV19 a harmadik helyen áll. A különböző statisztikai mutatókba is lehet kapaszkodni, csapatszinten a kék-fehérek az emberhátrányok értékesítésében és kivédekezésében is az élmezőnyben vannak, és bár az utóbbi mérkőzéseken szerzett kevés gól nem ezt támasztja alá, a helyzetek kihasználásában az ICEHL ötödik legjobbja a Volán.

Kemény hét elé néz a Fehérvár, kedden a Bolzano, pénteken a Salzburg, szombaton pedig a Pustertal érkezik a Raktár utcába. A tavalyi döntős Bolzano pocsékul kezdte a szezont, aztán egyre jobban összeálltak és már a hetedikek a tabellán. Ők sincsenek sokkal jobb formában, az elmúlt négy mérkőzését elveszítették az olaszok, mindegyiket rendes játékidőben. A Volán és a HCB eddig kétszer találkozott egymással a szezonban, a második fordulóban idegenben 3-1-re nyertek a Fejér vármegyeiek, majd október végén Székesfehérváron 2-1-re győzött a Bolzano.

– Jelenleg túlteljesítenek a játékosok, mindenki megtesz mindent, hogy az élmezőnyben maradjunk. Minden csapatnak van egy ilyen szériája, ki akarunk ebből jönni. Remélem, energiával telve várjuk ezt a három mérkőzést, minél több pontot szeretnénk gyűjteni. A Bolzano szépen kapaszkodik, elkezdtek úgy játszani, ahogy a tavalyi évhez is álltak, amikor a döntőig meneteltek. Ráadásul úgy tudom, kapust is igazoltak, aki ellenünk már valószínűleg játszik is. Kemény csapat, rengeteg légióssal, észak-amerikai hokit játszanak, minden korongot mélyre tesznek és letámadnak, bemennek a kapu elé. Ezen kívül sok tehetséges játékosuk van, akik egy az egy elleni párharcokat is tudnak nyerni. Csapatként nagyon jól kell működnünk, valamint egyénileg is a legjobbunkra lesz szükség.