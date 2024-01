Kalmár Zsolt november végén, a Kecskeméti TE elleni bajnokin szenvedett lágyéksérülést, majd decemberben megműtötték, s akkor úgy tűnt, a tavasz közepére visszatérhet. Azonban néhány nappal ezelőtt újabb operációt hajtottak végre a 28 éves labdarúgón, most a térdét műtötték. Kalmár a most futó szezonban már nem lép pályára, s le kellett mondania az Eb-szereplésről is. Immár másodszor.

A Vidi játékosa Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak:

"Sajnos igazak a hírek, hogy egy térdműtéten estem át a napokban.

Egy komoly döntést kellett meghoznom a karrierem szempontjából, hogy a jövőben fájdalommentesen játsszak, és 100% -os teljesítményt tudjak nyújtani.

A jövőm és a karrierem szempontjából úgy láttam jónak, hogy most kell ezt megtennem!

Jelentősen megnehezítette a helyzetemet annak a tudata, hogy nyáron Európa-bajnokság van, ami számomra nagyon fontos. Azonban nem tehetem meg a csapattársaimmal, és magammal szemben azt , hogy úgy lépjek pályára, hogy nem tudok 100%-os teljesítményt nyújtani a klubcsapatomban és válogatottban egyaránt.

Nagyon szépen köszönöm a sok jó kívánságot, aki ismer az tudja, hogy mindent megteszek azért hogy minél előbb visszatérjek a pályára!"