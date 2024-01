Magabiztos győzelemmel hangolt szombaton a hétközi fordulóra a székesfehérvári együttes, hiszen a DEAC elleni rangadón három szettben diadalmaskodni tudott hazai környezetben. A keddi játéknapon a TFSE várt a MÁV Előrére, amelynek vezetőedzője, Dávid Zoltán pihenőt adott Redjo Koci csapatkapitánynak, valamint Ambrus Bence és Christian Janke is pihenőt kapott, de visszatért a kezdő hatosba az elmúlt hetekben sérülés miatt hiányzó Pesti Marcell.

Már az első szettben jól kezdett a MÁV Előre, hamar hárompontos előnyt sikerült kialakítania a házigazdának, amely aztán 10-4-nél már hattal vezetett. A TFSE noha próbálkozott, de adogatóként egyáltalán nem tudott pontot szerezni, így a felzárkózás sem jöhetett össze a vendégeknek, akik végül 25-16-ra bukták el az első felvonást.

A második játszmában ismét a Loki kezdett jobban, de ezúttal 10-9-nél már a TFSE vezetett. Az öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen innen hamar 15-12 lett az állás a székesfehérváriak javára, akik aztán folytatva jó teljesítményüket 25-18-ra ezt a játékrészt is megnyerték.

A harmadik felvonásban a TFSE még jobban összeesett, a MÁV Előre 8-2-re is vezetett, majd 16-8-nál már nyolc is volt a két csapat között. Innen azért a fővárosiaknak sikerült felzárkózniuk négy pontra is 18-14-nél, de így sem akadályozhatták meg a székesfehérváriak újabb sikerét, akik végül 25-16, 25-18, 25-19-re három szettben megnyerték a találkozót.

A MÁV Előre Foxconn férfi csapata legközelebb február 4-én, vasárnap lép pályára a TFSE vendégeként Dr. Koltai Jenő Sportközpontban Budapesten 18 órától.