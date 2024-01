Kecskeméti RC – MÁV Előre Foxconn 0:3 (-15, -14, -30)

Kecskemét, 100 néző

Vezette: Szabó Péter, Mezőffy Zsolt

Kecskeméti RC: Balla 1, Kecskeméti 9, Gacs 3, Varga P. 19, Farkas P. 9, Boldizsár 2. Csere: Török Zs., Bogdán (liberó), Mócza 1, Török S. 1.Vezetőedző: Deák Márk.

MÁV Előre Foxconn: Ambrus 9, Szabó V. 8, Boa 12, Eke 3, Fazekas 8, Koci 25. Csere: Takács M. (liberó), Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A fehérváriak a korábbiaktól eltérő összeállításban léptek pályára, ezúttal pihenőt kapott a hiányzó Pesti Marcell mellett Christian Janke mellett Tomanóczy Bálint is pihenőt kapott. Ez azonban nem okozott zavart a kék-fehérek gépezetében, bár 13:13-ig lépést tartott velük ellenfelük. Ezt követően azonban ráléptek a gázra Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai, és simán hozták a szettet.

A folytatásban 8:2-re is vezetett a MÁV Előre, majd a KRC feljött három pontra (8:11), de innentől már nem volt megállás, és újfent nagy különbséggel arattak részgyőzelmet Redjo Koci vezérletével.

A harmadik játszmára „érkezett” meg a Kecskeméti RC, amely előbb 7:3-ra, majd 10:4-re is vezetett. Nagy erőket mozgósított ugyan a Loki, de csak 21-nél érte utol riválisát. Hajtottak a hazaiak a szettgyőzelemre, de maratoni csata végén Boa Szabolcs pontja lezárta a találkozót.

A MÁV Előre Foxconn ezzel továbbra is őrzi veretlenségét az Extraligában. Legközelebb kedden és szerdán lépnek pályára MEVZA Közép-európai Ligában Ausztriában, az Aich/Dob otthonában, előbb a házigazdák, majd a horvát Mladost Ribola Kastela csapata lesz az ellenfelük.

- A betegségek és a közelgő MEVZA-liga mérkőzések miatt cserélnünk kellett a kezdő hatosban. A fiúk viszont nagyon jól alkalmazkodtak. Az eredmény ellenére ez egy kifejezetten nehéz mérkőzés volt. Egészen máshogy is alakulhatott volna, ha a rendkívül hosszú harmadik szettet nem mi nyerjük. Az ilyen a szoros összecsapásokon tavaly sokszor veszítettünk, örülök, hogy ezekben a helyzetekben is látszik a fejlődés a csapaton. – értékelt Dávid Zoltán vezetőedző.